Sergiño Dest in Ajax-jeugdopleiding bijna weggestuurd

Maar dankzij een aantal trainers uit de bovenbouw die het wél in hem zagen zitten, onder wie Onder 19-trainer John Heitinga, kreeg Dest vanwege zijn drive het voordeel van de twijfel. Na het oefenduel van Ajax 1 met Panathinaikos zei de speler juli vorig jaar zijn jeugdtrainer ook dankbaar te zijn voor de komeetachtige ontwikkeling die hij onder de ex-international had doorgemaakt. Nu is de kans groot dat hij voor 26 miljoen euro richting de kampioen van Duitsland in München gaat.

"Te klein en voetballend te onstuimig"

Overigens speelde Dest in de jeugdopleiding bij Ajax voornamelijk als rechtsbuiten en werd hij pas in de laatste fase van zijn ontwikkeling in Amsterdam omgeturnd tot de rechtsachterpositie waarop hij is doorgebroken in Ajax 1 sinds het begin van dit voetbalseizoen.

Op de tribune bij Bayern

Dest was woensdag aandachtig toeschouwer bij het DFB-Pokalduel Bayern München-Hoffenheim. Enkele uren nadat De Telegraaf onthulde dat de Duitse Rekordmeister een bod had gedaan op de rechtsback van Ajax en de clubs elkaar naderen over de transfersom, kwam de Duitse Bild Zeitung met het nieuws dat de Nederlandse Amerikaan al in München was geweest. Navraag leert dat dit klopt.

Een aantal dagen daarvoor was Hasan Salihamidzic in de Johan Cruijff ArenA aanwezig bij de papieren topper Ajax-PSV. De technisch directeur van Bayern München gebruikte het bliksembezoek voor een gesprek met zijn collega Marc Overmars en zag dat Dest werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

