Kampioensstress verlamt Dortmund: peperdure misstap in Bochum

Door onze Telesportredactie

Donyell Malen baalt. Borussia Dortmund verzuimt een stap te zetten richting de Duitse landstitel. Ⓒ ANP/HH

Borussia Dortmund heeft een lelijke misstap begaan in de strijd om de Duitse landstitel. Nog geen week nadat BVB in euforische sferen verkeerde nadat het de koppositie van Bayern München had overgenomen, leverde het op bezoek bij VfL Bochum twee peperdure punten in: 1-1.