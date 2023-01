PSV wuift peperdure miskoop Bruma uit

Hij is in 2019 voor bijna 15 miljoen euro (12 miljoen euro plus bonussen) aangetrokken en vertrekt voor slechts enkele miljoenen. De aanvaller stond onder technisch directeur Marcel Brands al op de nominatie om aangetrokken te worden, maar werd na diens vertrek alsnog gehaald door zijn opvolger John de Jong.

Niet gelukkig

Inclusief salariskosten bedraagt de totale investering van PSV in Bruma zo’n 20 miljoen euro. Daar staan tegenover 81 optredens in het shirt van PSV met vijftien goals en tien assists. Bruma werd gedurende zijn contractperiode ook nog een seizoen verhuurd aan Olympiakos Piraeus. Al met al heeft zijn periode in Eindhoven bepaald niet onder een gelukkig gesternte gestaan. Bij Fenerbahçe verloopt het vooralsnog ook niet voorspoedig.

Zijn Turkse werkgever is in de knoei gekomen met de buitenlanderregel in Turkije, waardoor Bruma niet is ingeschreven en hij tot nu toe is blijven steken op slechts vijf duels. Het is onbekend wat voor plannen Fenerbahçe met hem heeft, maar mogelijk wordt Bruma direct weer verhuurd of verkocht.

