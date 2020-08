Koen & Jutta hebben hun eigen schaatsploeg: NXTGEN.

Binnenkort volgt de officiële teampresentatie. Dan wordt ook duidelijk welke bedrijven zich aan NXTGEN. hebben verbonden.

,,Dit is wat ik al jarenlang in gedachten had’’, vertelt Verweij. ,,Eindelijk, kan ik nu zeggen, zo voelt het wel. Ik ben blij met de mensen die we om ons heen hebben verzameld en met wie we de toekomst ingaan. Het is ontzettend fijn dat Kosta Poltavets (de trainer-coach, red.) uit Rusland is teruggekeerd en erin is gestapt om ons te helpen op weg naar Peking 2022. In deze periode wil ik er alles uit halen, want ik zie de twee jaar als de laatste van mijn loopbaan. Maar het is de bedoeling dat ons team daarna ook een blijvertje wordt in het schaatsen.’’

Leerdam, vanzelfsprekend begeerd door verschillende teams, licht toe dat haar gevoel de koers heeft bepaald die ze nu volgt. ,,Ik proefde al van dit traject doordat Koen me het afgelopen jaar al begeleidde. Bovendien kreeg ik zo nu en dan ook al aanwijzingen van Kosta. Die dingen overtuigden me ervan dat ik dit graag wilde. Er valt voor mij nog zoveel te leren en door te ontwikkelen. Ik ben wereldkampioene en ik wil komend jaar graag twee stappen vooruitzetten en dat zie ik hier gebeuren. En dan moet ik op dit moment kijken wat sporttechnisch het minst risicovol is. Ik voel me hier zeker bij, en de ploeg geeft me de overtuiging dat ik weer verder kan groeien.’’

NXTGEN. zoekt nadrukkelijk naar nieuwe wegen om op een inventieve manier met de sponsoren (drie zijn intussen vastgelegd) op te trekken. Mede-initiatiefnemer Joris Hoogenbosch: ,, De samenwerking met de ondernemingen die in onze aanpak geloven is anders dan wat gebruikelijk is bij de huidige ploegen in de schaatssport. Zij worden partners, en de link gaat veel verder dan alleen een logo op de schaatspakken. We creëren een platform voor de sponsoren, waarbij we ze trachten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Dat genereert meerwaarde.’’