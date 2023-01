Rolstoeltennisster Diede de Groot breidt ongekende zegereeks uit in Australië

De Groot veroverde in Melbourne haar tiende grandslamtitel op rij en haar zeventiende in totaal. De afgelopen twee jaar won 'Diede the Great', zoals ze op Twitter heet, alle grand slams. Tussendoor won ze in 2021 ook goud op de Paralympische Spelen. De Groot werd vorig jaar uitgeroepen door NOC*NSF uitgeroepen tot Paralympisch sporter van het jaar. Met Aniek van Koot zegevierde ze vrijdag in Melbourne ook al in het dubbelspel.

Bij de mannen pakten Schröder en Vink samen de dubbeltitel, zaterdag stonden de nummers 1 (Vink) en 2 (Schröder) van de wereld tegenover elkaar in de enkelspelfinale bij de quads. De 23-jarige Schröder won in 2020 al de US Open en zegevierde vorig jaar op de Australian Open en Wimbledon.