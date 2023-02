Rolstoeltennisster Diede de Groot breidt ongekende zegereeks uit in Australië

De Groot veroverde in Melbourne haar negende grandslamtitel op rij en haar zeventiende in totaal. Het laatste grandslamtoernooi dat ze niet won, was Roland Garros in 2020. Dat toernooi werd als gevolg van corona uitgesteld en pas in het najaar afgewerkt, na de door De Groot gewonnen US Open.

De afgelopen twee jaar won ’Diede the Great’, zoals ze op Twitter heet, alle grand slams. Met Aniek van Koot zegevierde ze vrijdag in Melbourne ook al in het dubbelspel.

De Groot is al ruim tachtig partijen op rij ongeslagen in het enkelspel. In februari 2021 verloor ze voor het laatst, van Kamiji. „Ik probeer niet aan die cijfers te denken”, zegt de geboren Woerdense. „Als je daarmee bezig bent, kan het alleen maar tegenvallen als je een keer niet wint, terwijl het niet normaal is om altijd te winnen. Als je je aan statistieken gaat vasthouden, kun je niet vrijuit spelen.”

Bij de mannen pakten Schröder en Vink vrijdag samen de dubbeltitel, zaterdag stonden de nummers 1 (Vink) en 2 (Schröder) van de wereld tegenover elkaar in de enkelspelfinale bij de quads. De 23-jarige Schröder won in 2020 al de US Open en vorig jaar zegevierde de Limburger op de Australian Open en Wimbledon.

