Roger Schmidt nieuwe trainer PSV

Het feit dat dit tot op heden nooit naar buiten kwam, heeft voor Schmidt aan de basis gestaan van zijn ja-woord. De gesprekken die reeds werden gevoerd, waren slechts bij een zeer select gezelschap binnen de club bekend. Het gaf Schmidt, die een contract voor twee jaar heeft ondertekend, het gevoel in een vertrouwde omgeving te kunnen werken.

Schmidt neemt komende zomer het stokje over van interim-trainer Ernest Faber, die eind vorig jaar instapte na het ontslag van Mark van Bommel.

’Prettig gevoel’

,,Vanaf het eerste gesprek had ik een prettig gevoel bij PSV”, vertelt Schmidt op de clubsite. ,,Natuurlijk kende ik de club beroepshalve, maar ik had geen specifieke kennis van de filosofie. Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds nadrukkelijk dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past. Daarnaast is elkaar kunnen vertrouwen een groot goed. Er is tot het zetten van de handtekeningen niets van onze ontmoetingen naar buiten gekomen. Ik vind dat veelzeggend over de manier waarop ze bij PSV met elkaar omgaan. Voor mij is vertrouwen dé basis om met elkaar aan de slag te gaan.”

Nederlandse voetbal

Schmidt heeft PSV de voorbije maanden op de voet gevolgd en was zelfs in de Johan Cruijff ArenA aanwezig tegen Ajax. ,,De Eredivisie is onderdeel van de uitdaging die ik bij PSV heb gevonden. Het Nederlandse voetbal heeft mij altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan. PSV staat volledig achter de manier van voetballen waar ik voor sta. En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen. Mijn teams voetballen om te winnen, altijd.”

Dominant

De dominante manier van voetballen die Schmidt er bij al zijn teams inslijpt, maakte hem voor PSV de beste kandidaat. ,,Bij PSV houden we van een bepaalde manier van voetballen’’, laat technisch manager John de Jong weten. ,,We willen graag de baas zijn op het veld. Roger denkt daar hetzelfde over. In mijn tijd als scout heb ik zijn Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen vaak zien spelen. Dat maakte telkens weer indruk op me. De energie waarmee die ploegen op zoek gingen naar het doel van de tegenstander, dat is echt mooi om te zien. Roger heeft de dubbel gewonnen met Red Bull Salzburg , de nationale beker in China en werd met Bayer Leverkusen derde en vierde in de Bundesliga. Hij heeft ervaring in de Champions League, kortom een zeer aansprekend cv. Daarnaast zijn we hier bij PSV heel erg van het samenwerken. Bij PSV willen we elkaar helpen. Dat zit ook in de werkwijze van Roger opgesloten.”

Talenten

De Duitser heeft in het verleden bewezen ruimte te geven aan talenten. ,,We investeren veel in de opleiding en in jonge spelers’’, aldus De Jong. ,,Het is belangrijk dat de hoofdcoach de academie en de talenten die we hebben serieus neemt. Roger heeft ook in dat opzicht een mooi track record. Bij Salzburg maakte hij ruimte voor Sadio Mané, bij Leverkusen liet hij Kai Havertz als zestienjarige debuteren en werden andere jonge Duitse talenten als Henrichs, Tah en Brandt international omdat hij ze als tieners opstelde in de Bundesliga. Roger zit er hetzelfde in als PSV: goed genoeg, is oud genoeg. Kwaliteit is leidend, niet leeftijd.”

Assistent

Schmidt zal nog niet worden gepresenteerd aan de media. Hij wil het werk van Ernest Faber niet verstoren. De Duitser neemt de 44-jarige Jörn Wolf mee als assistent. Daarmee werkte hij eerder samen bij Bayer Leverkusen en Beijing Guoan, de Chinese club waar hij in september vertrok.