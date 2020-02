Ajax met Lassina Traoré tegen Vitesse

Traoré start als spits omdat David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad ontbreken. Edson Álvarez vervangt in het hart van de defensie Joël Veltman, die dinsdag aan een knie is geopereerd. De Mexicaan verschijnt aan de aftrap omdat Perr Schuurs ook niet fit is.

Daley Blind begint op de bank. De verdediger zit voor het eerst weer bij de selectie, nadat twee maanden geleden werd geconstateerd dat hij met een ontstoken hartspier kampte. Ook Hakim Ziyech zit weer bij de selectie, na een kuitblessure. Woensdag werd bekend dat Ziyech komende zomer zo goed als zeker een transfer zal maken naar Chelsea.

Ryan Gravenberch en Carel Eiting vormen samen met Donny van de Beek het middenveld van de titelhouder van het nationale bekertoernooi. Sergiño Dest krijgt als rechtsback weer de voorkeur boven Noussair Mazraoui.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Alvarez, Martínez, Tagliafico, Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Tadic, Traoré en Babel