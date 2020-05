Wim van Est pakte eerste gele én roze trui ooit voor Nederland

Nu zeggen we: wat een merkwaardige dag om een grote ronde op gang te brengen. Halverwege de vorige eeuw werd er niet gekeken naar de dag. In het jaar van de beruchte Watersnoodramp (januari 1953) vertrok de Tour de France ook op een vrijdag, en moesten de coureurs zaterdags aan de bak in de Waalse Pijl (220 km), om een etmaal later 256 heuvelkilometers te moeten verteren in Luik-Bastenaken-Luik. Koers was koers, no matter wanneer.

Dus hoorde niemand een wanklank over het feit dat de Ronde van Italië amper twee dagen na het Nederlands kampioenschap zou beginnen in Milaan. Men ging gewoon. Zo ook de Hollandse afvaardiging, voor het eerst een compleet team van oranje, met de volgende coureurs: Wout Wagtmans, Hein van Breenen, Hans Dekkers, Jos Suijkerbuijk, Gerard Peters, Thijs Roks en Wim van Est. Zes man vol goede moed, een kerel vol van revanchegevoelens.

Hun namen en daden leven nog altijd voort, maar voor de overlevering zijn we inmiddels aangewezen op het nageslacht.

Kleinzoon William Van Peer probeert op verzoek in de huid te kruipen van zijn opa, legende Wim van Est. Wereldberoemd is-ie geworden dankzij de huiveringwekkende capriolen in de Tour van 1951, toen hij als geletruidrager tijdens de afdaling van de Pyreneeënreus Aubisque het ravijn in kletterde. Horlogefabrikant Pontiac, sponsor van de ploeg, speelde handig in op dat misfortuin. De slogan van een advertentiecampagne die na het drama werd gelanceerd, was briljant: ’Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep ...’

William Van Peer, kleinzoon van Wim van Est. Ⓒ William Van Peer

Van Est, geboren in het West-Brabantse Fijnaart op 25 maart 1923 en goed tachtig jaar later overleden (1 mei 2003), zou ook zonder dat vreselijke – maar goed afgelopen – ongeluk tot een geliefde wielrenner zijn uitgegroeid. „Zeker weten, maar dat komt vooral omdat altijd een gewone, vriendelijke mens is gebleven”, zegt Van Peer (43). Als wielerfan heeft hij veel details van opa’s carrière in zijn geheugen gegrift.

De Willebrorder haalt een koers aan op het circuit van Zandvoort. „Die was georganiseerd ter ere van, ik geloof, het 25-jarig jubileum van de NWU, dat bij die gelegenheid koninklijk werd. Er stonden vierhonderd man aan het vertrek, van professionals tot aspiranten. Opa won de wedstrijd op grootse wijze, slechts negentien man reed de koers uit. Zijn optreden leidde ertoe dat de Nederlandse journalisten na afloop Wim van Est uitriepen tot de beste wegrenner ooit die er in Nederland was geweest.” Dat daarmee onbewust de kiem werd gelegd voor het volgende grote succes van Van Est, had niemand kunnen voorzien.

De loftuiting schoot volgens Van Peer bij een andere grootheid op wielen, Gerrit Schulte, in het verkeerde keelgat. De Amsterdammer nam zich voor op het NK, een weekend later, te etaleren wie er de klasbak was. Schulte haalde inderdaad zijn gram, versloeg Van Est en iedereen en trok zo een lange neus naar degenen die hem zo hadden benadeeld.

„Opa eindigde opnieuw als tweede. Ondanks de supervorm waarin hij verkeerde sinds de start van het seizoen, greep hij opnieuw mis. Opa had reeds zilver van het kampioenschap in 1949, achter Sjefke Janssen, en ook in 1951 en het jaar erop moest hij toekijken hoe Hans Dekkers de rood-wit-blauwe trui kon aantrekken. Wederom tweede worden, nu achter Schulte, zette hem op scherp.”

Het kwam aardig uit dat de Giro twee dagen nadien uit Milaan vertrok. Eerste opdracht: 263 kilometer, met finish in Albano Terme, iets meer dan vijftig kilometer ten westen van Venetië. „Die etappe benutte hij meteen om een ’geweldig orgelpunt te zetten’. Opa reed de stenen uit de straat die dag”, benadrukt de kleinzoon, die er eerlijkheidshalve aan toevoegt dat hij zelf niet veel bijzonderheden heeft van de rit. Uit verschillende verslagen valt op te maken dat het snikhete omstandigheden waren, die Van Est echter geen seconde uit balans brachten.

’Niemand kent onze kracht, dus slaan we in de eerste rit onze slag’, schijnt ploegleider Kees Pellenaars destijds te hebben geroepen. Van Est zelf liet optekenen dat het zo warm was dat om de tien meter renners afstapten om hun hoofd in een emmer water onder te dompelen. ’De zon maakte je gek, die brandde op je lichaam. Ik zag veel jongens die niet bestand waren tegen de hitte en de strijd staakten. Al verscheen het schuim rond je mond, je ging door omdat je eenvoudigweg moest’.

„Opa won en veroverde ook de roze trui”, vertelt Van Peer. „Net als met de gele trui was hij weer de eerste Nederlander die leider werd in de Giro. Hij is altijd een soort baanbreker geweest in de wielrennerij. Hij pakte als eerste Nederlander en klassieker (Bordeaux-Parijs), de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn feiten om trots op te zijn. De laatste jaren leven we een beetje op een roze wolk dankzij Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Pieter Weening. Voordien waren de successen in de Giro dun heel gezaaid. Mooi dat opa de rekening ooit heeft geopend. En ik ben blij dat ik zijn trui en de bijbehorende beker (beide op de foto, red.) in mijn bezit heb. Hij deelde makkelijk uit en gooide net zo eenvoudig zijn prijzen weg. Dat zilverwerk moest steeds worden gepoetst, dat vond-ie de moeite nooit waard…”