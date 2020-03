Terwijl het ene na het andere sportevenement wordt afgelast, gaat het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen vooralsnog door. Zes Nederlanders zijn in de veronderstelling dat ze vanaf zaterdag zullen strijden om een startbewijs voor de Zomerspelen in Tokio van komende zomer. ,,Ik hoop écht dat het doorgaat”, zegt Artjom Kasparian.