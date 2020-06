Barcelona lijdt zonder Frenkie de Jong duur puntenverlies in titelstrijd

Bij Sevilla begon Luuk de Jong in de basis. De aanvaller werd halverwege de tweede helft gewisseld. Frenkie de Jong ontbrak bij Barcelona wegens een kuitblessure. Luis Suárez was wel weer terug in de basis bij de Catalanen. De Uruguayaan die lang moest herstellen van een knieoperatie kreeg samen met Lionel Messi enkele kansen in de eerste helft.

De thuisploeg kreeg in de tweede helft mogelijkheden via onder anderen Lucas Ocampos, maar doelman Marc-André Ter Stegen zorgde voor de redding. Lionel Messi was enkele keren gevaarlijk uit een vrije trap, maar de Argentijn slaagde er tegen Sevilla niet in zijn 700e doelpunt uit zijn carrière te maken. Suárez kopte in de slotfase nog net over het doel.