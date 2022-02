Ajax laat ook van FC Twente geen spaan heel

Veel wijzigingen waren er niet bij Ajax ten opzichte van de kwartfinale van de beker tegen Vitesse (5-0 winst). Alleen Noussair Mazraoui keerde terug in de basiself. De van een coronabesmetting teruggekeerde Ryan Gravenberch begon op de bank.

Ajax ontwikkelde in de eerste twintig minuten veel druk op het Twente-doel, maar was niet in staat om de verdediging open te breken. Twente zette het goed neer, hield de ruimtes klein en stond ook bij de voorzetten richting de zestien steeds goed opgesteld. De enige echte kans was dan ook voor de bezoekers, waar Ricky van Wolfswinkel met één kopbal de lat en de paal raakte.

In de 28e minuut was er dan het eerste Ajax-gevaar. Dusan Tadic kwam in Antony-stijl naar binnen en dwong met zijn mindere rechterbeen Lars Unnerstall tot een knappe redding. Enkele minuten later zat de keeper wel mis bij een door Sébastien Haller verlengde hoekschop. Uiteindelijk was het Mister 1-0 Davy Klaassen die op de juiste plek stond om binnen te tikken. Mazraoui had even later de 2-0 op zijn schoen, maar hij verzuimde goed contact te maken met een fraaie voorzet van Steven Berghuis. Daarna was het Unnerstall die zijn ploeg op de been hield met een redding op een inzet van Antony en vooral Klaassen.

Lars Unnerstall kende een wedstrijd vol pieken en dalen. Ⓒ ProShots

De Duitser ging na rust vrolijk verder met het maken van mooie reddingen, dit keer bij een kopbal van Antony. Toch wisselde Unnerstall ook deze knappe save weer af met het maken van een cruciaal slippertje. Hij verwerkte een schot van Jurriën Timber niet goed, waarna Haller attent binnentikte. Daarna had Tadic vanaf elf meter de 3-0 moeten maken, maar net zoals vorige week op nagenoeg dezelfde wijze zag hij zijn inzet gekeerd worden door Unnerstall.

De derde kwam er wel. Na een goede combinatie tussen Berghuis en de ingevallen Gravenberch gaf Robin Pröpper de bal het laatste zetje zijn eigen doel in. Vervolgens werd het ook 4-0 door Haller die een voorzet van Antony binnentikte. De Ivoriaan maakte op aangeven van Nicolas Tagliafico kort daarna ook maar zijn hattrick en zijn zestiende goal van het Eredivisie-seizoen.

Zodoende kent Ajax op het veld een droomstart van 2022. De Amsterdammers hebben alle vier de Eredivisie-wedstrijden gewonnen tegen directe concurrent PSV en drie ploegen waartegen er voor de winterstop puntenverlies werd geleden.