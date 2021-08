FIA zet streep door openklappende achtervleugel in kombocht Zandvoort

Toch is het niet zo dat, zoals alom werd aangenomen en vaak werd verkondigd, het drag reduction system al in de laatste kombocht mag worden opengeklapt. De DRS-vleugel blijft ‘gewoon’ dicht in die Arie Luyendykbocht. Uit veiligheidsoverwegingen kan DRS pas ná de bocht, die makkelijk vol gas is, worden gebruikt. Het rechte stuk richting de eerste bocht is dan nog een kleine 650 meter.

Autosportfederatie FIA wil de eerste editie na 36 jaar afwachten, om erna te evalueren of het openen van DRS in de bocht in de toekomst verantwoord is. Zandvoort is het enige circuit op de huidige Formule 1-kalender met twee kombochten, waarin de maximale hellingsgraad negentien graden is.

Het andere DRS-punt is richting bocht 11, de Hans Ernst Bocht.

Woensdag in De Telegraaf een interview met circuitontwerper Jarno Zaffelli én een bijdrage van Pirelli-baas Mario Isola.