Pasgeboren zoontje Wout van Aert jongste geletruidrager ooit

In Herentals, de woonplaats van de Belg, feliciteerde de Deen de kersverse vader. Van Aert, die woensdag de Tour verliet, werd een dag later vader van een tweede zoontje, Jerome.

Vingegaard was op doortocht naar Boxmeer waar hij maandagavond een criterium rijdt. Maar de Deen wilde koste wat het kost stoppen in Herentals bij Van Aert. Zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma bleef tot de koninginnenrit in de Tour en cijferde zich wekenlang weg voor Vingegaard.

Bekijk de tweet van Jumbo-Visma

Na het bliksembezoek reed Vingegaard door naar Boxmeer voor het bekende criterium. De winnaar van de Tour de France klopte daar zijn medevluchter Wout Poels in een sprint. Poels won de vijftiende etappe van de Tour naar de top van de Mont Blanc. Mike Teunissen won de sprint van het peloton en finishte als derde.

Boxmeer verwelkomde voor het eerst sinds 1997 een winnaar van de Ronde van Frankrijk. Destijds kwam Jan Ullrich naar het Brabantse criterium daags na de Tour.

Van der Poel

Mathieu van der Poel verscheen niet aan de start in Boxmeer. Hij koos voor het criterium van het Belgische Aalst en kwam daar als eerste over de finish. Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck, winnaar van de groene trui in de Tour, werd tweede. Giulio Ciccone eindigde als derde. De Italiaan won het klassement voor de beste klimmer in de Ronde van Frankrijk.