Pasgeboren zoontje Wout van Aert jongste geletruidrager ooit

In Herentals, de woonplaats van de Belg, feliciteerde de Deen de kersverse vader. Van Aert, die woensdag de Tour verliet, werd een dag later vader van een tweede zoontje, Jerome.

Vingegaard was op doortocht naar Boxmeer waar hij maandagavond een criterium rijdt. Maar de Deen wilde koste wat het kost stoppen in Herentals bij Van Aert. Zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma bleef tot de koninginnenrit in de Tour en cijferde zich wekenlang weg voor Vingegaard.

Bekijk de tweet van Jumbo-Visma