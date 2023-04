Snookerstunt van formaat: O’Sullivan geeft ruime marge weg, voor het eerst een Belg in halve finale WK

Brecel was in 2012 al de eerste Belg ooit die zich op het toernooi in de hoofdfase mocht melden, nu wordt hij ook de eerste uit zijn land ooit in de halve finale. En dat na een knappe comeback tegen een van de absolute legendes uit de snookersport O’Sullivan.

Bij het hervatten van de kwartfinale zag het er nog helemaal niet goed uit voor Brecel, die ondanks redelijk goed snooker tot dat moment zijn meerdere had moeten erkennen in The Rocket. Maar de zevenvoudig wereldkampioen had niet zijn beste vorm te pakken, terwijl Brecel haast elke kans met beide handen greep.

Zodoende mag hij in de komende dagen gaan strijden voor een plek in de finale tegen de Schot Anthony McGill of de Chinees Si Jiahui. In hun kwartfinale staat het momenteel 8-8.

O'Sullivan was vorig jaar in de finale te sterk voor zijn landgenoot Judd Trump. De Engelsman werd ook in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020 wereldkampioen.

Zie hier de beelden.