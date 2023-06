’Spanje denkt WK 2030 binnen te hebben, na terugtrekken Saoedi-Arabië’

De wereldkampioen van 2010 diende met Portugal en Marokko een gezamenlijk bid in om in 2030 het WK te organiseren, en volgens Marca ligt dat bid op pole position. De Spaanse krant weet namens te melden dat een van de andere kanshebbers, Saoedi-Arabië, zich heeft teruggetrokken.

Concurrentie

Saoedi-Arabië dacht een grote kans te maken het mondiale voetbalevenement binnen te halen, en wilde daarvoor eventueel zelfs samenwerken met Egypte en Griekenland. Marca stelt dat Saoedi-Arabië de concurrentie echter inmiddels te groot vindt en zich wil terugtrekken. Faisal bin Farhan Al Saud, de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, zou volgens de Spaanse krant de voetbalbonden van Egypte en Griekenland al op de hoogte van de beslissing hebben gebracht.

Naast beide gezamenlijke kandidaturen is er ook nog een kans dat het WK 2030 naar Zuid-Amerika gaat. Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay zouden ook gezamenlijk het toernooi over zeven jaar willen organiseren. Het WK wordt in september 2024 door de FIFA aan een van de kandidaten toegewezen.