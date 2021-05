’Wangedrag Noa Lang moet worden bestraft door KNVB’

Natuurlijk gaat het over de rechtszaak die FC Utrecht heeft aangespannen tegen de KNVB over de verplaatste playoff-wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens Valentijn Driessen wil FC Utrecht de KNVB een hak zetten door het vroegtijdig stoppen van het vorige seizoen. Mike Verweij vindt het wel opmerkelijk dat er binnen de richtlijnen en regels van de KNVB speelruimte is om dit soort rechtszaken aan te spannen.

Dan Noa Lang. Het kampioensfeest van Club Brugge krijgt voor hem een bittere nasmaak, omdat hij meegezongen heeft met een spreekkoor richting Anderlecht. Volgens Driessen moet de KNVB keihard ingrijpen om dit soort gedrag uit te bannen.

Verder in de podcast: zijn de dagen van Ronald Koeman bij FC Barcelona geteld? En welke transfers zitten eraan te komen?

