Video: Boze Chris Froome uitgejouwd op Franse berg

Die jouwden hem op een bepaald moment zelfs uit. Froome was het klaarblijkelijk zat en reageerde met een wegwerpgebaar.

Geen opvallend resultaat dus voor de viervoudig Tourwinnaar. Hij speelde wel een rol in de klimtrein van latere winnaar Bernal, maar daar wil hij nog geen conclusies uit trekken voor de Ronde van Frankrijk.

Met uittredend Tourwinnaar Bernal op 1 en de Rus Pavel Sivakov op 2 greep Team Ineos niet onverwacht de macht na een etappe over de Port de Balès, de Col de Peyresourde en de minder bekende slotklim, de Col de Beyrède. Met een 34e plaats op ruim vijf minuten was er geen goeie uitslag weggelegd voor Froome. De 35-jarige Brit had zich onderweg echter laten zien als helper voor Bernal. Opvallend, want al maandenlang wordt er gespeculeerd welke rolverdeling Bernal, Froome en Geraint Thomas (nietin de Route d’Occitanie) gaan krijgen in de Tour.

Chris Froome feliciteert teamgenoot en ritwinnaar Egan Bernal. Ⓒ ANP/HH

Froome zelf nam na de rit eerst tijd voor een eerbetoon aan Nicolas Portal, zijn ploegleider die op 3 maart van dit jaar overleed. „Dit was een speciale rit om hem te herdenken. Ik heb zoveel herinneringen aan hem in deze streek. Ik heb uren en uren met hem versleten tijdens verkenningen op deze wegen. Heel speciaal dat we dan eerste en tweede kunnen worden. En ik ben heel blij dat ik daaraan heb kunnen meehelpen. We hebben met de ploeg gecontroleerd van start tot finish.”

Maar of Froome diezelfde helpersrol wil opnemen in de Tour? „Ik bekijk het week per week. Blijven verbeteren. De Tour is nog een maand weg, er kan nog veel veranderen.” Of hij onder de indruk was van de klimprestatie van Bernal? „Ik ben onder de indruk van de hele ploeg. Die was fantastisch”, zo draaide Froome rond de vraag van een journalist.