Luxeprobleem bij marathon: Ook Björn Koreman loopt olympische limiet

Adbi Nageeye is de onbetwiste nummer één. Hij liep vorig jaar al een nieuw nationaal record van 2.06,17 en is met afstand de beste Nederlandse marathonloper van dit moment. Vorige week zondag liepen Bart van Nunen (2.10,14) en Frank Futselaar (2.11,30) in Valencia ook (net) binnen de gewenste tijd.

Koreman, 29 jaar oud en voormalig kettingroker, mocht niet in Valencia starten, maar werd als gastloper toegelaten bij het nationale kampioenschappen van Oostenrijk. Die werden zondag gehouden in het Praterpark van Wenen. Daar maakte de Brabander grote indruk door zo’n zes minuten van zijn persoonlijk record af te snoepen en de wedstrijd te winnen.

Bekijk ook: Voormalig kettingroker Björn Koreman mikt op olympische marathon

Wat betreft tijd is Koreman nu sneller dan Futselaar, die vorige week in Valencia duikend over de finish kwam en de limiet precies haalde. Maar volgens de regels is alleen bij de snelste atleet (Nageeye) de tijd doorslaggevend. De andere twee worden aangewezen door een speciale commissie, waarbij niet alleen de tijden, maar ook het zogenoemde prestatiepaspoort (met daarin diverse factoren) zullen meewegen.

Koreman en zijn concurrenten moeten dus afwachten en gaan wellicht in het voorjaar nog een marathon lopen. Ook zijn Khalid Choukoud en Mohamed Ali misschien in staat om de 42 kilometer en 195 meter binnen de limiet af te leggen. Als dat gebeurt, krijgt de aanwijscommissie het nog moeilijker.