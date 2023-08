Felice Albers en Frédérique Matla beslissen derby tegen Belgen, Oranje in halve finales EK

Albers en Matla beslissen derby

Hockeysters Oranje op EK naar halve finale na 2-0 zege op België

De zuiderburen, die Oranje in juni ook al tweemaal goed partij gaven in de Pro League, maakten het de ploeg van Paul van Ass opnieuw knap lastig. Er was in de 26e minuut een treffer van de beste hockeyster van de wereld voor nodig om Nederland in het zadel te helpen: Felice Albers benutte in het tweede kwart één van de spaarzame kansen. Frédérique Matla maakte met een late tweede Nederlandse treffer aan alle Belgische illusies een eind.

Oranje plaatste zich zondagmiddag niet alleen voor de laatste vier van het Europees kampioenschap, het kan de groepswinst na de tweede overwinning op rij amper meer ontgaan. Dinsdag wacht in Noordrijn-Westfalen een duel met Italië, het zwakke zusje uit Poule A. De winnaar treft in de halve finale de runner-up van Poule B, de groep waar Duitsland en Engeland de dienst uitmaken.

Oranje-omsingeling

Oranje omsingelde de Belgen vanaf de eerste seconde, speelde de bal snel rond en dwong twee onbenutte strafcorners af. De ‘Red Panthers’ kwamen eenmaal gevaarlijk door, toen Nederland vanwege een gele kaart van Lisa Post in ondertal was. De cornervariant van was een prooi voor verdedigsters Pien Sanders.

Na het eerste kwart was duidelijk dat Oranje niet zomaar even van de zuiderburen zou gaan winnen. De ploeg van de Nederlandse coach Raoul Ehren kruipt gestaag naar de wereldtop en wordt in Mönchengladbach gezien als de grootste concurrent van het Nederlandse elftal, sinds mensenheugenis de nummer 1 van de wereld.

Daadkracht Albers

Dat bleek ook wel in het tweede kwart, waarin de oranjehemden in de snelkookpan van Mönchengladbach steeds meer werden vastgezet door de nummer 5 van de wereld. De Belgische spits Vanessa Blokmans vergat vlak voor het Nederlandse doel haar stick tegen een voorzet van Barbara Nelen te zetten. Een tip-in van Emily White werd gekeerd door Josine Koning.

Aan de andere kant was Felice Albers aanzienlijk daadkrachtiger: de eerste keer dat Oranje in de Belgische cirkel verscheen, was het kassa. Xan de Waard vond met een gelukje Albers, die door Stephanie Vanden Borre geen strobreed in de weg werd gelegd en kiezelhard op de plank sloeg: 1-0.

Zorro-masker

In het derde kwart kantelde de wedstrijd qua veldverhouding in het voordeel van Nederland. Luna Fokke gaf Pien Dicke met haar backhand een grote kans, maar de Nederlandse centrumspits stond op haar hakken. De Waard zag een prachtige actie, gevolgd door een geplaatst backhandschot, uit de bovenhoek getikt door Aisling D’Hooghe.

In het laatste kwart probeerde het Nederlands elftal door te drukken en probeerde België met een counter gebruik te maken van de geboden ruimte. Charlotte Englebert, het grote talent van de Belgen en komend seizoen uitkomend voor Den Bosch, sloeg met haar backhand hard over. Vijf minuten voor tijd gooide Frédérique Matla, na een opgelopen gebroken neus spelend met een gitzwart ‘Zorro-masker’, die het duel uit een strafcorner in het slot gooide: 2-0.