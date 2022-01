PEC Zwolle ontstemd over beslissing KNVB

„Zoals de situatie nu is, hebben we net elf spelers om op te stellen”, aldus technisch directeur Mike Willems. „Maar hebben we op de bank alleen maar jeugdspelers en jongens, die normaal gesproken niet op de bank zouden moeten zitten. We vinden dat de gezondheid van spelers voorop moet staan. Nu hebben we spelers op de bank die na een wekenlange afwezigheid één keer hebben meegetraind en jongens die net corona hebben gehad. Dat vinden wij onverantwoord. We hebben het hier wel over een gevaarlijk virus, waar je heel voorzichtig mee moet zijn met het oog op mogelijke hartproblemen.”

Bekijk ook: Verzoek tot uitstel PEC Zwolle afgewezen

De KNVB laat weten dat de wedstrijd door kan gaan omdat niet is voldaan aan het criterium dat minder dan dertien spelers (waaronder een doelman) beschikbaar zijn. Een lichtpuntje is dat de werkvergunning voor aanwinst Oussama Darfalou tijdig rond is gekomen, zodat hij kan spelen.