AZ op pijnlijke zeventiende plaats: ’Er is enige urgentie’

„Het loopt stroef, maar we zien wel degelijk in dat er een bepaalde vorm van urgentie is. Als je nu kijkt waar we staan op de ranglijst, dan is dat niet de plek waar je AZ verwacht.”

Jansen houdt sowieso de moed erin. „De wedstrijden die we hebben gespeeld, hebben een eigen verhaal. De tegenstanders moeten sublieme goals maken om ons op de knieën te krijgen. Dat zijn dingen waar je mee te maken hebt. Dat verlangt dus nog méér van ons om aan de andere kant van de streep te komen. Dat is de realiteit.”

Jansen kan tegen FC Twente niet beschikken over Jordy Clasie (geschorst) en Ernest Poku (geblesseerd). Clasie was zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-2) basisspeler en kreeg vlak voor de rust de rode kaart. Poku viel in de slotfase in. „Wij hebben een behoorlijke dreun in Almelo gekregen. Wij willen niets liever dan dat herstellen en met die intentie gaan wij ook naar Enschede”, aldus Jansen.

