Hoog bezoek in Hengelo: Asher-Smith en Duplantis trekpleisters op FBK Games

Dina Asher-Smith: „Het zou wel heel erg stom zijn om Dafne Schippers niet meer serieus te nemen.”

AMSTERDAM - Zij is één van de voornaamste rivalen van Dafne Schippers, hij kan vliegen met behulp van een polsstok. De Britse Dina Asher-Smith en de Zweed Armand ’Mondo’ Duplantis zijn wereldsterren in de atletiek en olympische favorieten. Zondag zijn ze te bewonderen bij de jubileumeditie van de FBK Games in Hengelo.