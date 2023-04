Aké geeft met City Van Dijk en Gakpo een flink pak slaag

Daardoor is de voorsprong van Arsenal (dat later deze zaterdag tegen Leeds United speelt) vijf punten. Liverpool blijft zesde en kan zelfs een plekje zakken als Brighton & Hove Albion erin slaagt om thuis minimaal een punt te pakken tegen Brentford.

Salah zorgt voor voorsprong

Liverpool, met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basisploeg, kwam na een dik kwartier spelen wel op voorsprong. Een diepe bal van achteruit werd door Diogo Jota goed gecontroleerd en knap klaargelegd voor Mo Salah, die met een mooi gekruld schot de verre hoek vond. Tien minuten later leek de ploeg van Jürgen Klopp op weg naar een tweede treffer toen Salah doorbrak op links, maar met een uiterste krachtsinspanning voorkwam Jack Grealish dat de Egyptenaar de bal kon voortrekken naar een vrijstaande ploeggenoot.

Nog geen minuut verder was Grealish de aangever bij de 1-1. Een prachtige City-aanval via Riyad Mahrez en Grealish werd door Julian Alvarez afgerond. Binnen een minuut na rust had City de achterstand helemaal omgedraaid in een voorsprong, toen Mahrez voortrok en Kevin De Bruyne van dichtbij de 2-1 binnenschoof. Het bleek een vorentscheidung in de wedstrijd, want Liverpool bleek niet meer in staat om iets terug te doen.

Nathan Aké stond in de basis bij City en hij zag hoe Ilkay Gündogan zeven minuten na de 2-1 van De Bruyne voor een nog comfortabelere voorsprong zorgde. Het eerste schot van Alvarez werd nog door Trent Alexander-Arnold geblokt, maar op de rebound van Gündogan was de Liverpool-defensie kansloos. Grealish zette een kwartier voor tijd een prachtig uitroepteken achter zijn goede wedstrijd, door na een uitstekende een-twee met De Bruyne ook de 4-1 nog binnen te schuiven.

