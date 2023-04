Premium Het beste van De Telegraaf

Mexicaan breekt record van langste serie doelpunten in uitwedstrijden Gimenez ziet vader eindelijk naar Rotterdam komen: ’Emotionele tijd’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Santiago Gimenez viert de 0-1. Ⓒ ProShots

ROTTERDAM - Santiago Gimenez vindt het prachtig dat zijn vader deze week in het vliegtuig stapt om de laatste en hopelijk mooiste wedstrijden van zijn eerste seizoen bij Feyenoord live mee te maken. De man die er als eerste Feyenoord-speler in de geschiedenis in is geslaagd om in zeven achtereenvolgende uitwedstrijden te scoren, verwacht dat er voor hem en zijn vader ’een heel emotionele tijd’ aanbreekt.