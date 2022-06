Vitesse-trainer Letsch hoopvol gestemd over bouwen nieuw elftal

Eerder op de dag werd bekend dat de Russische eigenaar Valeriy Oyf zijn aandelen heeft overgedragen aan de club Vitesse, waardoor de Arnhemmers de handen vrij hebben om tot zaken te komen in het overnameproces. Er is al een intentieovereenkomst met een overnamekandidaat getekend.

Letsch gaf aan het einde van vorig seizoen aan te twijfelen over zijn toekomst in Arnhem, omdat hij geen trek had in een overgangsjaar. „Maar ik ben nu toch hier, omdat ik positieve signalen heb gekregen van de club over de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat we weer een goed team samen kunnen stellen. Het vastleggen van Carlens Arcus (die nog vakantie had vanwege interlandverplichten aan het einde van het seizoen, red.) is een goede eerste stap geweest, net als het verlengen van de contracten van onze zelfopgeleide spelers Million Manhoef en Thomas Buitink.” De trainer gaat verder: „Dit zijn goede eerste stappen, maar er moeten er nog vele volgen.”

Leegloop

De Duitse oefenmeester vindt dat er na de leegloop van deze zomer zeker 7 a 10 spelers bij moeten komen. Dat werd ook wel onderstreept door het feit dat hij tijdens de eerste training vooral met jeugdspelers op het veld stond.

Maxi Wittek en Sondre Tronstad behoorden tot de weinige routiniers die wel op het veld stonden. Van de Arnhemse internationals waren Matus Bero en Toni Domgjoni er niet bij, zij hebben nog vakantie en sluiten later aan.

„Laten we hopen dat technisch directeur Benjamin Schmedes de komende periode elke twee dagen de komst van een nieuwe speler bekend kan maken”, besloot Letsch. Vitesse is in onderhandeling met RKC over een transfer van Melle Meulensteen, en heeft zich bovendien gemeld voor de transfervrije middenvelder Pelle Clement.