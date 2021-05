Sensationele ritzege Taco van der Hoorn in Giro d’Italia

Het is de eerste keer dat Van der Hoorn meedoet aan de Giro d’Italia, waar Filippo Ganna de roze trui na de derde etappe behield. De start van etappe nummer 3 in de Giro van 2021 begon maandagmiddag onder regenachtige omstandigheden. Veel renners waren getooid in regenkleding, en het overgrote deel van hen zag hoe in de eerste vluchtgroep van de dag twee Nederlanders zaten.

Samen met vijf andere renners waagden Van der Hoorn en Lars van den Berg (Groupama FDJ) zich vooruit. Ook Andrei Ponomar, met zijn achttien lentes verreweg de jongste deelnemer aan de Italiaanse rittenkoers dit jaar, maakte deel uit van de voorste groep, die op honderd kilometer van de finishlijn een dikke vier minuten voorsprong had.

De eerste tussensprint, op 76 kilometer van de finish, werd een prooi voor de Zwitser Simon Pellaud. De Italiaan Vincenzo Albanese kwam als eerste boven op het heuveltje van de derde categorie en verstevigde daarmee zijn leiding in het bergklassement. Van den Berg kwam als tweede door en schreef vier punten bij.

Op de Castino, de tweede beklimming van de dag, was de volgorde dezelfde. Eerst Albanese, daarna Van den Berg. Na die klim was het einde verhaal voor benjamin Ponomar wat betreft de kopgroep. Op de laatste gecategoriseerde klim probeerden de twee Nederlanders samen weg te komen, maar hun poging strandde. Pellaud lukte het uiteindelijk wel en de Zwitser pakte drie punten op de Manera.

Met nog een kleine 20 kilometer te gaan, had het peloton de achterstand op de kopgroep verkleind tot een minuut. De kopgroep bestond inmiddels nog uit vijf renners, waaronder beide Nederlanders. Op 15 kilometer van de streep brak ook die groep, en ging Van der Hoorn er met Samuele Zaccarato en Pellaud vandoor. Van den Berg moest afhaken.

Op acht kilometer van de finish maakte Van der Hoorn zich los en soleerde hij op uiterst knappe wijze naar de ritwinst in de derde etappe. „Ongelofelijk”, stamelde de geboren Rotterdammer kort na zijn schitterende zege. „Ik gaf mezelf lange tijd niet veel kans, maar de kans was er wel. En ik dacht: al is het maar een paar procent, ik moet er voor gaan.”

En toen Van der Hoorn uiteindelijk zag dat hij het zou gaan flikken, kon hij zijn ogen niet geloven. „Eerst loste ik Simon Pellaud, en daarna hoorde ik van de ploeg dat ik een behoorlijk gat had geslagen met het peloton. Op een paar honderd meter voor de finish keek ik achterom en dacht ik: wow, ik ga het gewoon flikken!”