Berghuis twijfelgeval bij Ajax, FC Twente op volle kracht

Het is bijna uitgesloten dat Berghuis aan de aftrap verschijnt voor Ajax in Enschede. De international viel bijna een maand geleden geblesseerd uit tijdens de bekerfinale tegen PSV. Hij is sindsdien niet meer in actie gekomen voor zijn club uit Amsterdam.

Ajax eindigt zondag als tweede, derde of vierde in de Eredivisie. De ploeg van John Heitinga gaat als nummer 2 de voorronden van de Champions League in als het wint van FC Twente en PSV verliest van AZ. Ajax plaatst zich als nummer 3 voor de play-offs voor de Europa League als het gelijk speelt tegen FC Twente. De club uit de hoofdstad begint volgend seizoen het Europese avontuur in de voorronden van de Conference League als het verliest van FC Twente en AZ te sterk is voor PSV.

Heitinga beseft dat Ajax niet meer in eigen hand heeft of het als tweede eindigt. „Maar als we zo’n kans krijgen als deze, dan moeten we die met beide handen grijpen”, zei de coach. „Wij moeten winnen en als dat lukt, dan zien we daarna wel wat dat waard is.”

Trainer Ron Jans ziet het vertrouwen richting ’Ajax’ groeien. Ⓒ ANP/HH

FC Twente op volle kracht

FC Twente is niet van plan zich tegen Ajax te sparen. Dat maakte trainer Ron Jans vrijdag duidelijk.

„Het stadion is stijf uitverkocht en we zijn in vorm”, aldus Jans. „We willen de play-offs ingaan met een goede laatste competitiewedstrijd. Daarnaast is er nog meer om voor te spelen. We zijn in de competitie nog ongeslagen in eigen stadion en hebben de minste tegendoelpunten. Wanneer je als club niet bij de eerste drie eindigt, zijn dat wel speciale cijfers.”

Jans vindt dat de Amsterdammers, die vorige week FC Utrecht met 3-1 versloegen, de stijgende lijn weer een beetje hebben ingezet. „Ajax heeft dit seizoen weleens een minder fase gehad. Tegen Utrecht speelden ze een heel aardige wedstrijd en dat nemen ze ook weer mee naar dit weekend”, zegt de trainer. „Ajax kan nog tweede worden, maar dan moeten ze ons verslaan. Wij zullen er alles aan doen om zelf te winnen. Als ik ook ons spel op de training zie, dan werken we met vertrouwen toe naar de komende duels.”

Robin Pröpper keert tegen Ajax terug van een schorsing bij FC Twente, dat net als Sparta Rotterdam en FC Utrecht al zeker is van een plek in de play-offs.