Brons Eefting bij WK baanwielrennen op scratch

Wielrennen

Bigham breekt werelduurrecord van Campenaerts

Daniel Bigham heeft het werelduurrecord verbeterd. De 30-jarige Brit kwam vrijdag in het Zwitserse Grenchen tot een afstand van 55,548 kilometer. Het record was sinds 16 april 2019 in handen van de Belg Victor Campenaerts, die in Mexico 55,089 kilometer noteerde.