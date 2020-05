Ricciardo rekent op ’chaos’ bij eerste Formule 1-race

De Australiër verwacht dat de meeste rijders na maandenlange periode van gedwongen rust vanwege het coronavirus tijd nodig hebben om weer in hun ritme te komen.

De Renault-coureur, die in 2021 voor McLaren rijdt, rekent op ’een bepaalde vorm van chaos’, zo vertelde hij in gesprek met BBC 5 Live.

„Hopelijk wordt het gecontroleerde chaos. Wanneer ik chaos zeg, heb ik het niet over auto’s die alle kanten op vliegen, maar meer over een combinatie van roestigheid, emotie, enthousiasme en gretigheid.”

„Iedereen zal staan te trappelen om weer te racen. Sommigen zullen vanwege alle adrenaline sterk voor de dag komen, anderen misschien wat minder. Het zal resulteren in brutale inhaalpogingen, waarbij mensen zich zullen misrekenen.”

Daniel Ricciardo verwacht fysiek gezien geen problemen als hij weer in zijn bolide mag stappen. Ⓒ EPA

Fysiek

Ricciardo vermoedt dat hij zelf fysiek gezien geen grote shock zal ervaren, zodra hij weer in zijn Renault mag stappen.

„Ik heb gemerkt dat de wintertest vaak een goed referentiepunt zijn. Tijdens mijn eerste jaren in de Formule 1 waren de eerste testdagen altijd weer even wennen. Inmiddels heb ik daar minder last van. Mijn lichaam is vanwege mijn ervaring gewend geraakt aan het rijden in een F1-auto. De rookies, die dit jaar aan hun eerste of tweede seizoen beginnen, zullen er misschien meer last van hebben.”