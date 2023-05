Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Judofederatie weigert acht Russen toegang tot WK

21.38 uur: De internationale judofederatie (IJF) weigert acht leden van de Russische delegatie de toegang tot de wereldkampioenschappen, die van 7 tot en met 13 mei in Doha worden gehouden. Russen mogen weliswaar onder neutrale vlag deelnemen, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vooralsnog is het niet duidelijk of het gaat om atleten dan wel officials of personen uit de medische staf.

Voorwaarde om wel te worden toegelaten is dat de personen als neutrale sporters uitkomen, niet werkzaam zijn in het leger of bij veiligheidsdiensten en de oorlog niet ondersteunen. „Uit grondig onderzoek is gebleken dat acht personen uit de Russische delegatie niet aan deze voorwaarden voldoen”, zegt de IJF.

De IJF ging akkoord om de Russische en Belarussische atleten onder neutrale vlag opnieuw toe te laten, na een aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Oekraïne besloot daarop het WK te boycotten.

Wiegman moet ook Engelse international Kirby missen op WK

18.21 uur: Voetbalbondscoach Sarina Wiegman kan op het WK van komende zomer ook niet beschikken over de Engelse international Fran Kirby. De 29-jarige speelster van Chelsea, die nog twee doelpunten maakte op het gewonnen EK van afgelopen jaar, moet een knieoperatie ondergaan en richt zich op de start van volgend seizoen.

Kirby was al maanden bezig met het herstel van haar knieblessure, maar nu is gebleken dat dat niet snel genoeg ging. „Ik ben er helemaal kapot van dat mijn seizoen nu voorbij is en ik het WK moet missen”, schrijft de middenvelder op sociale media.

Twee andere belangrijke speelsters, Leah Williamson en Beth Mead, zijn eerder al uitgevallen met blessures. Engeland speelt de eerste WK-wedstrijd op 22 juli tegen Haïti. Daarna zijn Denemarken en China de tegenstanders in de groepsfase. Het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli.

Volleyballers spelen twee oefeninterlands tegen Slovenië

16.30 uur: De Nederlandse mannen spelen eind deze maand twee oefeninterlands tegen Slovenië. De wedstrijden tegen de nummer 4 van het laatste WK maken onderdeel uit van de voorbereiding op de Volleyball Nations League, die van 20 tot en met 25 juni in Rotterdam wordt gespeeld.

De eerste wedstrijd tegen Slovenië, dat als mondiale nummer 9 vier plaatsen hoger op de wereldranglijst staat, is op 27 mei in Doetinchem. Een dag later treft het Oranje van bondscoach Roberto Piazza dezelfde tegenstander in Zwolle.

Judoka Tsjakadoea mist WK door hamstringblessure

Tornike Tsjakadoea Ⓒ ANP/HH

15.25 uur: De Nederlandse judoploeg heeft kort voor aanvang van de WK in Qatar een tweede tegenvaller moeten incasseren. Ook Tornike Tsjakadoea heeft zich met een blessure afgemeld, bevestigt de judobond.

De judoka, die uitkomt in de klasse van de lichtgewichten tot 60 kilogram, heeft tijdens de training een hamstringblessure opgelopen. Eerder moest Geke van den Berg (klasse tot 63 kg) afhaken met een nekblessure.

De WK judo beginnen op 7 mei in Doha, de hoofdstad van Qatar. De Nederlandse ploeg bestaat door het wegvallen van Tsjakadoea en Van den Berg nog uit zestien judoka’s.

NAC Breda haalt doelman Troost terug van Feyenoord

14.24 uur: NAC Breda haalt deze zomer doelman Tein Troost transfervrij terug naar Breda. De 21-jarige keeper, die de laatste vijf jaar voor Feyenoord uitkwam, tekent na een medische keuring een contract van drie jaar met de optie voor een extra seizoen.

„Na vijf mooie jaren bij Feyenoord keer ik nu huiswaarts naar de club waar het voor mij allemaal begon. In alle jaren heb ik altijd een warm gevoel gehad bij NAC en het voelt ook echt als thuiskomen”, zei Troost. „De ervaringen die ik afgelopen jaren heb opgedaan neem ik nu mee naar NAC en hoop ik in te kunnen gaan zetten.”

Troost doorliep de jeugdopleiding bij NAC, voordat hij in 2018 naar Feyenoord verhuisde. Hij speelde in Rotterdam voor Feyenoord Onder 21.

Real Madrid laat Benzema thuis voor uitduel met Real Sociedad

13.20 uur: Trainer Carlo Ancelotti heeft spits Karim Benzema niet opgenomen in de selectie voor de competitiewedstrijd bij Real Sociedad van dinsdagavond. De Franse aanvaller krijgt mogelijk rust voor de finale van de Spaanse beker tegen Osasuna.

Naast Benzema kan Ancelotti tegen Real Sociedad geen beroep doen op de geblesseerden David Alaba, Ferland Mendy en Luka Modric. Vinícius is geschorst.

De 35-jarige Benzema is de laatste tijd in de vorm van zijn leven. De spits maakte in april al drie hattricks, waaronder drie treffers in de uitwedstrijd bij Barcelona (0-4) tijdens de halve finale van de Spaanse beker.

Real Madrid bezet in de competitie de tweede plaats, met een achterstand van 11 punten op koploper Barcelona.

Ervaren helpers voor wereldkampioen Evenepoel in Giro

12.04 uur: Wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel krijgt ervaren helpers mee in de jacht op zijn eerste eindzege in de Ronde van Italië. Zijn ploeg Soudal - Quick-Step heeft de Italianen Davide Ballerini en Mattia Cattaneo, de Tsjechen Josef Cerny en Jan Hirt en de Belgen Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke geselecteerd. Die mannen hebben volgens Soudal bij elkaar opgeteld al 47 grote wielerronden gereden.

Evenepoel heeft er in aanloop naar de 106e editie van de Italiaanse wielerronde geen geheim van gemaakt dat hij voor de roze trui gaat. De 23-jarige Belg won vorig jaar al de ronde van Spanje. „Wielrennen in Italië is altijd bijzonder. Ik hou van de gepassioneerde fans en als wereldkampioen is het nog specialer”, zegt Evenepoel in een vooruitblik van zijn ploeg. „Ik ben erop gebrand die prachtige regenboogtrui de komende drie weken te eren. Ik kan rekenen op een heel goed team, we zijn allemaal gemotiveerd en bereid om alles te geven.”

De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit in Fossacesia. De ronde telt nog twee individuele tijdritten en zeven aankomsten bergop. Het peloton krijgt in totaal 51.000 hoogtemeters te verteren. De finish is zondag 28 mei in Rome.