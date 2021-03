’Geweldig gevecht, maar Red Bull heeft race verloren aan de pitmuur’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

Het o zo gewilde gevecht tussen Hamilton & Verstappen was dan eindelijk daar. Tijdens de eerste race van het seizoen was het duidelijk dat het geen incident meer is te noemen dat Red Bull zo dicht bij Mercedes zit op dit moment. Dit mondde uit in een spectaculair gevecht tussen wereldkampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen. ’Het was echt een geweldige race’, stelt Christijan Albers. Albers roemt de manier waarop Mercedes te werk is gegaan: „Ze hebben met een mindere auto, maar met een betere tactiek Red Bull verslagen.”

In de podcast staan de heren ook uitvoerig stil bij de veelbesproken track limits die Max Verstappen de das om deden, vertellen ze waarom het ’idioot’ is om te stellen dat de Nederlander langer had moeten wachten met zijn inhaalactie en wijzen Albers en Van Haren McLaren aan als de nummer 3 van het veld. De teruggekeerde Fernando Alonso zou met een topauto zo wereldkampioen kunnen worden en Yuki Tsunoda is de grote verassing van de eerste race van het seizoen.