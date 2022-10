KNVB Beker: Ajax naar Den Bosch, Sparta ontvangt PSV, Feyenoord tegen PEC

Voetbal

Statistieken Eredivisie: winnend Ajax loopt uit op Feyenoord

De elfde speelronde in de Eredivisie is zaterdagmiddag in gang gezet met de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. De Rotterdammers konden niet winnen, waardoor Ajax profiteerde met een 1-4 zege op RKC Waalwijk.