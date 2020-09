Eran Zahavi, toptarget van PSV, speelt niet meer voor zijn Chinese club

Eran Zahavi (r.) tijdens het Nations League-duel van Israël met Slowakije in duel met Milan Skriniar. Ⓒ EPA

EINDHOVEN - PSV-target Eran Zahavi (33) is praktisch al geen speler meer van Ghuangzhou R&F. Dat heeft alles te maken met de geldende coronaregels in China. De ster van de Israëlische nationale ploeg, die nagenoeg de complete persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Emmen (zaterdag) domineerde, mag daarom uitzien naar een andere club. Hij nam op Instagram zelfs al afscheid van de club en zijn supporters.