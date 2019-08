’Mick doet me denken aan zijn vader’

,,Toen Mick zijn armen ten hemel hief, moest ik direct denken aan zijn vader”, aldus de huidige sportief directeur van de koningsklasse in gesprek met BILD.

Brawn (64) werkte bij de Italiaanse renstal tussen 2000 en 2005 zeer succesvol samen met vader Michael Schumacher en samen veroverden ze vijf wereldtitels. Bij de eerste twee kampioenschappen van Schumacher, in 1994 en 1995 met Benetton, was de Brit eveneens betrokken. Ook naast de baan konden de twee goed met elkaar opschieten.

Mick Schumacher Ⓒ AFP

Michael Schumacher Ⓒ Hollandse Hoogte

De 20-jarige Mick werkt hard om in de voetsporen van zijn illustere vader te treden. Eerder dit jaar mocht hij al een test afwerken in een Ferrari-bolide. Namens Prema Racing bezet hij in de rangschikking van de Formule 2 momenteel de elfde plaats.

„Mick heeft in aanloop naar deze zege flink wat pech gekend”, concludeerde Brawn, terugblikkend op de gehele eerste seizoenshelft. „Deze overwinning zal zijn zelfvertrouwen dan ook goed doen. Dit was een belangrijk moment. Mick is op de goede weg.”

Michael Schumacher en Ross Brawn in 2000 tijdens hun zeer succesvolle periode bij Ferrari. Ⓒ Hollandse Hoogte

Net als de Formule 1-coureurs hebben de F2-rijders de komende weken zomerstop. Het eerstvolgende raceweekende vindt plaats in het weekeinde van 1 september. Het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen is de plaats van handeling.

Schumi senior, die in januari 50 jaar werd, liep in 2013 bij een ski-ongeluk ernstig hersenletsel op. Sindsdien werkte hij in de luwte aan zijn herstel. Het is onduidelijk hoe de oud-coureur er exact aan toe is.

