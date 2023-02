Leeuwinnen weten wie hun derde tegenstander is in groepsfase WK

Portugal wist in de play-offs het ticket te machtigen na een late zege op Kameroen. De Portugezen trokken pas ver in de extra tijd aan het langste einde. In de 94e minuut scoorde Carole Da Silva Costa vanaf elf meter. Kameroen had in de 89e minuut nog gelijkgemaakt, maar van een verlenging kwam het niet. Portugal was in de 22e minuut al op voorsprong gekomen via Diana Gomes.

Behalve Portugal treffen de Leeuwinnen in de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland ook titelverdediger Verenigde Staten. Ook WK-debutant Vietnam is tegenstander.

Oranje opent het WK tegen de Portugezen op 23 juli in Dunedin. Het duel met de VS is op 27 juli in Wellington. Voor de wedstrijd op 1 augustus tegen Vietnam keert Oranje terug naar Dunedin.

Het WK begint op 20 juli in Auckland, de finale is op 20 augustus in Sydney.