PSV via taai Go Ahead naar finale KNVB-beker

Net als afgelopen zondag tegen Sparta was er bij PSV een opvallende rol weggelegd voor spits Eran Zahavi. Opnieuw leidde een overtreding op de spits tot een rode kaart, ditmaal zelfs al voor rust. Daarnaast trof de Israëliër doel en was hij door hinderlijk buitenspel te staan verantwoordelijk voor het afkeuren van een goal van Mauro Junior bij de stand van 1-1.

PSV en de KNVB-beker zijn geruime tijd een allesbehalve succesrijk huwelijk geweest. Het is tien jaar geleden, dat de Eindhovenaren voor het laatst de nationale beker wonnen. In de finale werd toen Heracles Almelo met 3-0 verslagen door goals van Ola Toivonen, Dries Mertens en Jeremain Lens. Een jaar later werd weer de finale gehaald, maar met trainer Dick Advocaat op de bank ging het mis tegen AZ. Het was een van de laatste profduels van Mark van Bommel.

Vaak in vroegtijdig stadium mis

Sindsdien werd de finale niet meer gehaald en ging het vaak al in een vroegtijdig stadium mis. Zelfs voor de halve finales wist PSV zich acht jaar lang niet te plaatsen. Achtereenvolgens Roda JC (2x), FC Utrecht, Sparta Rotterdam, Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda en Ajax bleken in een eerder stadium te sterk voor de Eindhovenaren.

De Adelaarshorst was tot de laatste stoel gevuld voor de halve finale, waar in Deventer zo naar was uitgekeken. De stunt tegen Ajax van afgelopen zondag had het vertrouwen een flinke boost gegeven. In vergelijking met dat duel speelden ditmaal Bas Kuipers en Giannis-Foivos Botos voor Jay Idzes en Mats Deijl.

Overtuigender

PSV kwam heel wat overtuigender voor de dag dan afgelopen zondag op Het Kasteel, waar de ploeg van trainer Roger Schmidt een slap en slordig begin overleefde doordat Spartaan Arno Verschueren een rode kaart incasseerde.

De ploeg van Schmidt domineerde en creëerde het nodige doelgevaar, maar in de 36e minuut kwam de kwetsbaarheid van PSV weer aan het licht. Ibrahim Sangaré verspeelde de bal op een gevaarlijke plek, waardoor Go Ahead eruit kon komen. Op de voorzet van Ragnar Oratmangoen werd door PSV slecht geanticipeerd. Inigo Cordoba kreeg van Philipp Max en doelman Joël Drommel alle gelegenheid om in te koppen. Alweer de elfde seizoenstreffer van de Spaanse goaltjesdief, die tegen Ajax ook al de openingsgoal had verzorgd.

Go Ahead viert de 1-0 Ⓒ ANP Pro Shots

Rode kaart

PSV leek zichzelf lelijk in de nesten te hebben gewerkt, maar nog voor rust zou het plaatje er heel anders uit gaan zien. Eerst maakte Zahavi er 1-1 van op aangeven van Mauro Junior. Het betekende de eerste tegengoal dit bekertoernooi van Go Ahead-doelman Andries Noppert.

Eran Zahavi heeft de 1-1 gemaakt. Ⓒ ANP Pro SHots

Meteen na de gelijkmaker kwam Go Ahead met tien man te staan, nadat verdediger Joris Kramer een slippertje corrigeerde met het onderuit trekken van Zahavi. Scheidsrechter Pol van Boekel volstond in eerste instantie met geel, maar werd door VAR Dennis Higler naar de kant geroepen om de beelden te bekijken. Op basis daarvan oordeelde Van Boekel dat het toch rood moest zijn, ook al was de weg naar het doel van Andries Noppert nog lang.

Veerman

En zo was het perspectief voor Go Ahead om voor het eerst sinds 1965 de KNVB-bekerfinale te halen flink vertroebeld. Het leek nog erger te worden, toen PSV meteen na rust op 1-2 leek te komen door een schot van Mauro Junior. Maar ditmaal bood de VAR juist uitkomst. Na het zien van de beelden concludeerde Van Boekel dat Zahavi hinderlijk buitenspel had gestaan. Het was in het vervolg een volstrekt eenzijdig duel, waarbij het wachten was totdat PSV de trekker over zou halen.

Dat de 1-2 van de voet van Joey Veerman afkwam, was geen toeval, want de in januari van SC Heerenveen overgekomen middenvelder was in Deventer de beste aan PSV-zijde. Met een individuele actie wist hij de achterlijn te halen en de bal vanuit een lastige hoek onder Noppert door het doel in te werken (1-2). In het vervolg verzuimde PSV de score op te voeren – Veerman trof de paal en Noni Madueke de lat – maar de zege kwam niet meer in gevaar, zodat de Eindhovenaren na tien jaar weer de kans krijgen om de tiende KNVB-beker aan de prijzenkast toe te voegen.