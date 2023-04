Bekritiseerd veld FC Utrecht helemaal op de schop

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mollema voor negende keer in Amstel Gold Race

13.10 uur: Trek-Segafredo start zondag met Bauke Mollema in de Amstel Gold Race. De 36-jarige wielrenner doet voor de negende keer mee aan de Nederlandse klassieker uit de WorldTour. Zijn beste resultaat is een zevende plaats in 2014.

Mollema krijgt op de Limburgse wegen steun van een volgens de ploeg "super internationaal team" met de Deen Mattias Skjelmose, Toms Skujins uit Letland, de Amerikaan Quinn Simmons, de Belg Otto Vergaerde, de Noor Markus Hoelgaard en Mathias Vacek uit Tsjechië.

Het beste resultaat van Mollema dit jaar is een achtste plaats in de Ronde van de Algarve. Skjelmose won dit seizoen twee etappes in Franse rittenkoersen.

FC Utrecht gaat bekritiseerd veld in Galgenwaard vervangen

12:20 uur FC Utrecht gaat komende zomer het veld in stadion De Galgenwaard vervangen. Het gaat niet alleen om het gras, maar ook om de zandfundering, drainage, veldverwarming en de bewatering. Volgens Edo Keuning, operationeel en financieel directeur van de voetbalclub, ligt het veld er al tussen de 20 en 25 jaar en is een volledige renovatie noodzakelijk.

„Er is best veel gezegd over de kwaliteit van ons veld”, zegt Keuning op de website van FC Utrecht. „Ondanks dat veel mensen zeggen dat het veld er slecht uit ziet, voldoet het wel aan de kwaliteitsnormen van de KNVB en de Eredivisie CV. Maar we weten dat dit volgend jaar niet meer zo zal zijn.”

De club laat het veld daarom na afloop van dit seizoen vervangen. „Een heel forse investering”, aldus Keuning. „Maar we kunnen er dan weer 20 tot 25 jaar gebruik van maken.”

In de veldencompetitie die spelersvakbond VVCS jaarlijks houdt en waarbij de aanvoerders cijfers geven, stond FC Utrecht halverwege dit seizoen op de negende plaats. „We willen ook met onze faciliteiten bij de subtop horen. Dat betekent dat we een beter veld moeten neerleggen dan plek negen in de ranking”, aldus de directeur. De huidige nummer 7 van de Eredivisie krijgt een zogeheten hybride veld, een combinatie van natuurgras en kunstvezels die voor extra stevigheid zorgen.

Waterpolosters na twee zeges al zeker van superfinale World Cup

11:23 uur De Nederlandse waterpolosters zijn na twee overwinningen in Rotterdam al zeker van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won de afgelopen dagen van Australië (11-7) en Griekenland (14-10). Omdat Hongarije die landen in groep A ook versloeg, zijn zowel de Nederlandse als de Hongaarse vrouwen al voor hun onderlinge duel van donderdagavond verzekerd van een vervolg in het toernooi.

De acht waterpoloploegen die deze week in Rotterdam spelen, komen volgende week ook in actie in Athene. Dan nemen de nummers 1 en 2 van beide Rotterdamse poules het in een groep tegen elkaar op. Zij zijn dan allemaal al zeker van deelname aan de superfinale in de Amerikaanse stad Long Beach in Californië, eind juni. De nummers 3 en 4 van beide poules strijden in Athene om twee tickets voor de Super Final.

Muguruza breekt met coach waarmee ze Wimbledon won

10:54 uur Garbiñe Muguruza heeft haar samenwerking met coach Conchita Martínez verbroken. Volgens Martínez, die zelf als tennisster heel succesvol was en in 1994 zegevierde op Wimbledon, gaat het om een beslissing in gezamenlijk overleg.

Met de nu 50-jarige Spaanse als haar coach won Muguruza in 2017 op Wimbledon haar tweede grandslamtitel. Een jaar daarvoor had de in Venezuela geboren tennisster al Roland Garros gewonnen. Muguruza bereikte na haar Wimbledon-titel de eerste plaats op de wereldranglijst.

De 29-jarige Spaanse is nu echter ver teruggevallen op de mondiale ranglijst. Een jaar geleden stond Muguruza nog in de top 10, maar nu is ze de nummer 131 van de wereld. De winnares van tien WTA-titels maakte onlangs bekend zowel het gravel- als het grasseizoen over te slaan. Ze ontbreekt dus op Roland Garros en Wimbledon. Op de vier toernooien die Muguruza aan het begin van het seizoen speelde, werd ze steeds direct uitgeschakeld. Haar laatste zege dateert van half september in Tokio.

KNVB doet aangifte bij politie na cyberinbraak

10:10 uur De KNVB heeft bij de politie aangifte gedaan van cyberinbraak. De Nederlandse voetbalbond kreeg bijna twee weken geleden te maken met een inbraak op het ICT-netwerk van de KNVB Campus in Zeist. De KNVB meldde dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is inmiddels ook naar de politie gestapt.

De bond liet een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. „Dit onderzoek is inmiddels afgerond en helaas is gebleken dat mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen zijn gekomen”, aldus een woordvoerder. De KNVB heeft alle mogelijke getroffenen op de hoogte gesteld. „De primaire bedrijfsvoering en het voetbal gingen en gaan gewoon door, leden en clubs hebben weinig gemerkt van de cyberinbraak. Over daders en motieven doen we om strategische redenen geen mededelingen.”

Bij de KNVB werken zo’n vijfhonderd mensen. Van hoeveel (oud-)medewerkers de gegevens zijn ’gestolen’, wil de bond niet zeggen. De overkoepelende organisaties van de twee betaaldvoetbalcompetities in Nederland, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie, zijn ook getroffen door de cyberinbraak. De ECV en de CED zijn ook gevestigd op het KNVB-complex en maken gebruik van dezelfde servers.

Alle servers zijn volgens de KNVB nagelopen en begin deze week even uitgeschakeld. Dat had ook impact op de telefoonlijnen in Zeist. De bond was daardoor de afgelopen dagen telefonisch moeilijker te bereiken dan normaal.

Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder houden kans op play-offs

07:52 uur De basketballers van Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder zijn nog één overwinning verwijderd van deelname aan de play-offs in de NBA. In het zogeheten ’play-in toernooi’ wonnen beide clubs hun eerste wedstrijd. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada na een achterstand van 19 punten met 109-105, Oklahoma City Thunder won met 123-118 bij New Orleans Pelicans.

De ploeg uit Chicago eindigde in de reguliere competitie als tiende in het oosten, de club uit Oklahoma City werd tiende het westen. De nummers 7 tot en met 10 in beide divisies spelen deze week om de laatste tickets voor de play-offs.

Los Angeles Lakers, dat als zevende eindigde, verzekerde zich dinsdag al van deelname aan de play-offs door Minnesota Timberwolves te verslaan. De Timberwolves strijden nu met de Thunder om de laatste openstaande plek in de play-offs in het westen. De winnaar treft Denver Nuggets, de nummer 1 van de reguliere competitie.

In het oosten plaatste Atlanta Hawks - dat achtste werd in de reguliere competitie - zich dinsdag ten koste van Miami Heat voor de play-offs. De club uit Miami neemt het vrijdag op tegen de Bulls, met als inzet een ontmoeting met Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de play-offs. Zach LaVine blonk tegen de Raptors uit bij Chicago Bulls met 39 punten.