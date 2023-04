Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder houden kans op play-offs

07:52 uur De basketballers van Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder zijn nog één overwinning verwijderd van deelname aan de play-offs in de NBA. In het zogeheten ’play-in toernooi’ wonnen beide clubs hun eerste wedstrijd. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada na een achterstand van 19 punten met 109-105, Oklahoma City Thunder won met 123-118 bij New Orleans Pelicans.

De ploeg uit Chicago eindigde in de reguliere competitie als tiende in het oosten, de club uit Oklahoma City werd tiende het westen. De nummers 7 tot en met 10 in beide divisies spelen deze week om de laatste tickets voor de play-offs.

Los Angeles Lakers, dat als zevende eindigde, verzekerde zich dinsdag al van deelname aan de play-offs door Minnesota Timberwolves te verslaan. De Timberwolves strijden nu met de Thunder om de laatste openstaande plek in de play-offs in het westen. De winnaar treft Denver Nuggets, de nummer 1 van de reguliere competitie.

In het oosten plaatste Atlanta Hawks - dat achtste werd in de reguliere competitie - zich dinsdag ten koste van Miami Heat voor de play-offs. De club uit Miami neemt het vrijdag op tegen de Bulls, met als inzet een ontmoeting met Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de play-offs. Zach LaVine blonk tegen de Raptors uit bij Chicago Bulls met 39 punten.