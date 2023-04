Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

KNVB doet aangifte bij politie na cyberinbraak

10:10 uur De KNVB heeft bij de politie aangifte gedaan van cyberinbraak. De Nederlandse voetbalbond kreeg bijna twee weken geleden te maken met een inbraak op het ICT-netwerk van de KNVB Campus in Zeist. De KNVB meldde dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is inmiddels ook naar de politie gestapt.

De bond liet een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. „Dit onderzoek is inmiddels afgerond en helaas is gebleken dat mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen zijn gekomen”, aldus een woordvoerder. De KNVB heeft alle mogelijke getroffenen op de hoogte gesteld. „De primaire bedrijfsvoering en het voetbal gingen en gaan gewoon door, leden en clubs hebben weinig gemerkt van de cyberinbraak. Over daders en motieven doen we om strategische redenen geen mededelingen.”

Bij de KNVB werken zo’n vijfhonderd mensen. Van hoeveel (oud-)medewerkers de gegevens zijn ’gestolen’, wil de bond niet zeggen. De overkoepelende organisaties van de twee betaaldvoetbalcompetities in Nederland, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie, zijn ook getroffen door de cyberinbraak. De ECV en de CED zijn ook gevestigd op het KNVB-complex en maken gebruik van dezelfde servers.

Alle servers zijn volgens de KNVB nagelopen en begin deze week even uitgeschakeld. Dat had ook impact op de telefoonlijnen in Zeist. De bond was daardoor de afgelopen dagen telefonisch moeilijker te bereiken dan normaal.

Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder houden kans op play-offs

07:52 uur De basketballers van Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder zijn nog één overwinning verwijderd van deelname aan de play-offs in de NBA. In het zogeheten ’play-in toernooi’ wonnen beide clubs hun eerste wedstrijd. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada na een achterstand van 19 punten met 109-105, Oklahoma City Thunder won met 123-118 bij New Orleans Pelicans.

De ploeg uit Chicago eindigde in de reguliere competitie als tiende in het oosten, de club uit Oklahoma City werd tiende het westen. De nummers 7 tot en met 10 in beide divisies spelen deze week om de laatste tickets voor de play-offs.

Los Angeles Lakers, dat als zevende eindigde, verzekerde zich dinsdag al van deelname aan de play-offs door Minnesota Timberwolves te verslaan. De Timberwolves strijden nu met de Thunder om de laatste openstaande plek in de play-offs in het westen. De winnaar treft Denver Nuggets, de nummer 1 van de reguliere competitie.

In het oosten plaatste Atlanta Hawks - dat achtste werd in de reguliere competitie - zich dinsdag ten koste van Miami Heat voor de play-offs. De club uit Miami neemt het vrijdag op tegen de Bulls, met als inzet een ontmoeting met Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de play-offs. Zach LaVine blonk tegen de Raptors uit bij Chicago Bulls met 39 punten.