PEC neemt extra maatregelen om wangedrag fans te voorkomen

21.49 uur: PEC Zwolle heeft extra maatregelen genomen om „ontoelaatbaar gedrag” van de fans te voorkomen. Voor de resterende uitwedstrijden van de koploper in de eerste divisie geldt een verplichte buscombi. De supporters kunnen dus alleen met een zogeheten ’buskaart’ de wedstrijden bezoeken.

Verder is het voor de fans onder de 21 jaar verboden om alcohol te nuttigen. Er zal zelfs helemaal geen drank meer verkrijgbaar zijn, meldt de club uit Overijssel op de website. Ook geldt een volledig verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het zwaaien met doeken en vlaggen.

Aanleiding zijn de ongeregeldheden na de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen FC Eindhoven. Ongeveer veertig aanhangers van PEC Zwolle bekogelden de politie met stenen en straatmeubilair. Ze mishandelden ook jongeren die op een hockeyveld in de buurt aan het voetballen waren. Daarbij liep zeker een van hen verwondingen aan het gezicht op.

De club nam eerder nadrukkelijk afstand van de groep raddraaiers en kondigde al de extra maatregelen aan, die nu concreet zijn benoemd. „We blijven benadrukken dat het hier om een zeer kleine groep gaat die de club in diskrediet brengt. Het overgrote deel steunt de club week in, week uit fantastisch, en met hen willen we er een fantastisch slot van het seizoen van maken”, schrijft PEC op de clubsite.

De eerstvolgende uitwedstrijd van PEC is volgende week vrijdag tegen Almere City FC. Supporters van PEC die voor die wedstrijd een zogeheten ’autokaart’ hebben, krijgen de gelegenheid die om te zetten in een ’buskaart’.

Groepswinst Nederlandse waterpolosters na nipte zege op Hongarije

20.14 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben zich verzekerd van groepswinst op het wereldbekertoernooi in zwemcentrum Rotterdam. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis boekte tegen Hongarije zijn derde zege op rij: 12-11. Beide ploegen waren al zeker van de zogeheten Super Final van de World League.

Nederland was eerder al te sterk geweest voor Australië (11-7) en Griekenland (14-10). Hongarije had eveneens van de twee groepsgenoten in Poule A gewonnen.

Beide ploegen waren donderdag aan elkaar gewaagd. Na een 2-2-stand in het eerste kwart liep Oranje in het tweede kwart uit naar 6-4. Hongarije verkleinde vervolgens de marge weer tot één treffer in het derde kwart (9-8), waarna Nederland in de slotfase de voorsprong intact hield, 12-11.

Europese meerkamptitel voor Turkse turner Asil, 15e plek Schmidt

18.02 uur: Turner Adem Asil uit Turkije is de nieuwe Europees kampioen in de meerkamp. Asil, die vorig jaar nog EK-brons won in de meerkamp, kwam na een foutloze wedstrijd tot 84,965 punten. In eigen huis maakte Asil, de regerend wereldkampioen ringen, vooral het verschil aan ringen (15,033) en sprong (15,100). Asil verzekerde Turkije van de eerste Europese meerkamptitel ooit.

Asil bleef Jake Jarman uit Groot-Brittannië (83,463) en Illia Kovtun uit Oekraïne (83,032) voor. Kovtun had zich dinsdag nog als eerste geplaatst voor de finale, maar ging de fout in op onder meer voltige en sprong. Hij wist zich na die fouten wel sterk te herpakken op de overige toestellen en turnde zodoende alsnog naar het brons. Artur Davtyan uit Armenië eindigde met 82,665 punten op plek vier.

De Nederlandse Casimir Schmidt kwam na een val op voltige en een grote fout op sprong niet verder dan de 15e plaats (79,432). Schmidt had zich dinsdag nog als vijfde geplaatst voor de eindstrijd.

Een verklaring voor zijn fouten kon de turner van SV PAX Haarlemmermeer niet vinden. „Het is moeilijk te zeggen. Ik voelde me eigenlijk hartstikke fit. Maar het waren gewoon slechte oefeningen”, zei Schmidt, die nog wel positief was over enkele oefeningen. „Mijn rekscore was goed, dat was internationaal een topscore voor me. Ringen was prima. De rest was matig. Dan houd je dit over. Da’s niet mooi”, zei Schmidt.

„Het is vervelend op dit moment, maar dat ga ik weer relativeren. Dat komt wel weer goed”, zei Schmidt. „Ik heb in de kwalificatie een redelijke allround neergezet. Ik wilde me vandaag heel graag verbeteren, maar dat is niet gelukt. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar uiteindelijk zal het straks wel wegtrekken. We gaan terug naar de tekentafel en zorgen dat het in Antwerpen bij de WK beter is.”

„Uiteindelijk kwamen we hier met één hoofddoel en dat was een WK-ticket voor het team veiligstellen. Dat is behaald. Als je je dan met 81,9 als vijfde kwalificeert voor de finale is het niet meteen zo dat ik aan het dromen was van een medaille, maar ik droomde wel van mezelf verbeteren. Het is heel zuur als dat niet lukt. Maar dat is turnen, volgende keer beter.”

Internationale triathlonbond steunt terugkeer Russische atleten

17.00 uur: De internationale triathlonbond World Triathlon heeft de weg geopend voor een terugkeer van Russische en Wit-Russische atleten. De bond verklaarde dat het de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité steunt om sporters uit deze landen onder neutrale vlag weer toe te laten tot wedstrijden.

„In principe ondersteunt World Triathlon de ontwikkeling van een pad voor onafhankelijke, neutrale individuele atleten en officials met Russische en Wit-Russische paspoorten om deel te nemen aan onze sporten”, aldus een verklaring van de bond.

Het bestuur sprak tevens zijn „solidariteit met Oekraïne in het licht van de aanhoudende oorlog met Rusland” uit. Ook zei de bond „dat de onafhankelijkheid van elke atleet of official een absolute voorwaarde was voor de terugkeer naar een World Triathlon-evenement.”

Het IOC nam vorig jaar maatregelen tegen Rusland en bondgenoot Wit-Rusland nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen. De twee landen mogen geen internationale sportevenementen huisvesten en Russische en Wit-Russische sporters mogen alleen onder neutrale vlag in actie komen. Een groot aantal sportbonden besloot echter om atleten uit die landen helemaal niet toe te laten.

Schaker Liren trekt met zege stand gelijk in wereldtitelstrijd

16.02 uur: De Chinese grootmeester Ding Liren heeft in Astana de vierde partij in de strijd om de vacante wereldtitel schaken gewonnen. Daarmee heeft de 30-jarige Chinees de stand in de tweekamp met Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland weer gelijkgetrokken tot 2-2.

Liren greep zijn kans na een flinke fout van Nepomniatsjtsji met zwart. De Rus probeerde de schade nog te beperken en er een remise uit te slepen. Na 3 uur en 50 minuten en 47 zetten gaf hij echter op.

Vrijdag volgt een rustdag en zaterdag de vijfde partij. De tweestrijd duurt tot en met 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen. Nepomniatsjtsji had de tweede partij gewonnen. De schakers speelden ook twee keer remise.

De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Tennissters behalen derde overwinning in Billie Jean King Cup

14.02 uur: De Nederlandse tennissters hebben in de Billie Jean King Cup ook Egypte verslagen. Het betekende de derde overwinning deze week voor het team van captain Elise Tamaëla in Antalya. Oranje versloeg in de Turkse stad eerder al Letland (3-0) en Turkije (2-1) en speelt nog tegen Hongarije.

Nederland won tegen Egypte de twee enkelspelen en haalde daarmee de zege al binnen. Daarna zegevierden de tennissters ook in het dubbelspel.

Suzan Lamens versloeg in de eerste partij Merna Refaat met overtuigende cijfers: 6-0 6-2. Lesley Pattinama-Kerkhove had het een stuk lastiger tegen Sandra Samir. De nummer 198 van de wereldranglijst won wel, in drie sets: 7-6 (2) 3-6 6-1. Lamens en Demi Schuurs wonnen in de dubbel in twee sets van Refaat en Samir: 6-1 7-5.

Voor de Nederlandse ploeg is het doel om terug te keren naar de hoogste klasse van het landentoernooi. De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, net als de winnaar van een duel tussen de nummers 2. Nederland leidt na drie overwinningen in de groep. Hongarije en Turkije wonnen ieder twee keer.

Mollema voor negende keer in Amstel Gold Race

13.10 uur: Trek-Segafredo start zondag met Bauke Mollema in de Amstel Gold Race. De 36-jarige wielrenner doet voor de negende keer mee aan de Nederlandse klassieker uit de WorldTour. Zijn beste resultaat is een zevende plaats in 2014.

Mollema krijgt op de Limburgse wegen steun van een volgens de ploeg „super internationaal team” met de Deen Mattias Skjelmose, Toms Skujins uit Letland, de Amerikaan Quinn Simmons, de Belg Otto Vergaerde, de Noor Markus Hoelgaard en Mathias Vacek uit Tsjechië.

Het beste resultaat van Mollema dit jaar is een achtste plaats in de Ronde van de Algarve. Skjelmose won dit seizoen twee etappes in Franse rittenkoersen.

FC Utrecht gaat bekritiseerd veld in Galgenwaard vervangen

12:20 uur FC Utrecht gaat komende zomer het veld in stadion De Galgenwaard vervangen. Het gaat niet alleen om het gras, maar ook om de zandfundering, drainage, veldverwarming en de bewatering. Volgens Edo Keuning, operationeel en financieel directeur van de voetbalclub, ligt het veld er al tussen de 20 en 25 jaar en is een volledige renovatie noodzakelijk.

„Er is best veel gezegd over de kwaliteit van ons veld”, zegt Keuning op de website van FC Utrecht. „Ondanks dat veel mensen zeggen dat het veld er slecht uit ziet, voldoet het wel aan de kwaliteitsnormen van de KNVB en de Eredivisie CV. Maar we weten dat dit volgend jaar niet meer zo zal zijn.”

De club laat het veld daarom na afloop van dit seizoen vervangen. „Een heel forse investering”, aldus Keuning. „Maar we kunnen er dan weer 20 tot 25 jaar gebruik van maken.”

In de veldencompetitie die spelersvakbond VVCS jaarlijks houdt en waarbij de aanvoerders cijfers geven, stond FC Utrecht halverwege dit seizoen op de negende plaats. „We willen ook met onze faciliteiten bij de subtop horen. Dat betekent dat we een beter veld moeten neerleggen dan plek negen in de ranking”, aldus de directeur. De huidige nummer 7 van de Eredivisie krijgt een zogeheten hybride veld, een combinatie van natuurgras en kunstvezels die voor extra stevigheid zorgen.

Waterpolosters na twee zeges al zeker van superfinale World Cup

11:23 uur De Nederlandse waterpolosters zijn na twee overwinningen in Rotterdam al zeker van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won de afgelopen dagen van Australië (11-7) en Griekenland (14-10). Omdat Hongarije die landen in groep A ook versloeg, zijn zowel de Nederlandse als de Hongaarse vrouwen al voor hun onderlinge duel van donderdagavond verzekerd van een vervolg in het toernooi.

De acht waterpoloploegen die deze week in Rotterdam spelen, komen volgende week ook in actie in Athene. Dan nemen de nummers 1 en 2 van beide Rotterdamse poules het in een groep tegen elkaar op. Zij zijn dan allemaal al zeker van deelname aan de superfinale in de Amerikaanse stad Long Beach in Californië, eind juni. De nummers 3 en 4 van beide poules strijden in Athene om twee tickets voor de Super Final.

Muguruza breekt met coach waarmee ze Wimbledon won

10:54 uur Garbiñe Muguruza heeft haar samenwerking met coach Conchita Martínez verbroken. Volgens Martínez, die zelf als tennisster heel succesvol was en in 1994 zegevierde op Wimbledon, gaat het om een beslissing in gezamenlijk overleg.

Met de nu 50-jarige Spaanse als haar coach won Muguruza in 2017 op Wimbledon haar tweede grandslamtitel. Een jaar daarvoor had de in Venezuela geboren tennisster al Roland Garros gewonnen. Muguruza bereikte na haar Wimbledon-titel de eerste plaats op de wereldranglijst.

De 29-jarige Spaanse is nu echter ver teruggevallen op de mondiale ranglijst. Een jaar geleden stond Muguruza nog in de top 10, maar nu is ze de nummer 131 van de wereld. De winnares van tien WTA-titels maakte onlangs bekend zowel het gravel- als het grasseizoen over te slaan. Ze ontbreekt dus op Roland Garros en Wimbledon. Op de vier toernooien die Muguruza aan het begin van het seizoen speelde, werd ze steeds direct uitgeschakeld. Haar laatste zege dateert van half september in Tokio.

KNVB doet aangifte bij politie na cyberinbraak

10:10 uur De KNVB heeft bij de politie aangifte gedaan van cyberinbraak. De Nederlandse voetbalbond kreeg bijna twee weken geleden te maken met een inbraak op het ICT-netwerk van de KNVB Campus in Zeist. De KNVB meldde dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is inmiddels ook naar de politie gestapt.

De bond liet een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. „Dit onderzoek is inmiddels afgerond en helaas is gebleken dat mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen zijn gekomen”, aldus een woordvoerder. De KNVB heeft alle mogelijke getroffenen op de hoogte gesteld. „De primaire bedrijfsvoering en het voetbal gingen en gaan gewoon door, leden en clubs hebben weinig gemerkt van de cyberinbraak. Over daders en motieven doen we om strategische redenen geen mededelingen.”

Bij de KNVB werken zo’n vijfhonderd mensen. Van hoeveel (oud-)medewerkers de gegevens zijn ’gestolen’, wil de bond niet zeggen. De overkoepelende organisaties van de twee betaaldvoetbalcompetities in Nederland, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie, zijn ook getroffen door de cyberinbraak. De ECV en de CED zijn ook gevestigd op het KNVB-complex en maken gebruik van dezelfde servers.

Alle servers zijn volgens de KNVB nagelopen en begin deze week even uitgeschakeld. Dat had ook impact op de telefoonlijnen in Zeist. De bond was daardoor de afgelopen dagen telefonisch moeilijker te bereiken dan normaal.

Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder houden kans op play-offs

07:52 uur De basketballers van Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder zijn nog één overwinning verwijderd van deelname aan de play-offs in de NBA. In het zogeheten ’play-in toernooi’ wonnen beide clubs hun eerste wedstrijd. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada na een achterstand van 19 punten met 109-105, Oklahoma City Thunder won met 123-118 bij New Orleans Pelicans.

De ploeg uit Chicago eindigde in de reguliere competitie als tiende in het oosten, de club uit Oklahoma City werd tiende het westen. De nummers 7 tot en met 10 in beide divisies spelen deze week om de laatste tickets voor de play-offs.

Los Angeles Lakers, dat als zevende eindigde, verzekerde zich dinsdag al van deelname aan de play-offs door Minnesota Timberwolves te verslaan. De Timberwolves strijden nu met de Thunder om de laatste openstaande plek in de play-offs in het westen. De winnaar treft Denver Nuggets, de nummer 1 van de reguliere competitie.

In het oosten plaatste Atlanta Hawks - dat achtste werd in de reguliere competitie - zich dinsdag ten koste van Miami Heat voor de play-offs. De club uit Miami neemt het vrijdag op tegen de Bulls, met als inzet een ontmoeting met Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de play-offs. Zach LaVine blonk tegen de Raptors uit bij Chicago Bulls met 39 punten.