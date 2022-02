VIDEO David Neres vraagt in Oekraïne om hulp: ’We kunnen niet weg’

In de nacht van woensdag op donderdag betraden de Russische troepen Oekraïne en werden steden opgeschrikt door raketaanvallen.

Een van de voetballer die om hulp vraagt is Neres. „De grenzen zijn dicht en er gaan geen vluchten. We kunnen hier niet weg. We vragen om steun van de regering van Brazilië”, is in de video te horen. De spelers en hun vrouwen verblijven nu in een hotel in Kiev, waar ze donderdag naartoe zijn gebracht.

De 24-jarige Neres verhuisde begin dit jaar voor 12 miljoen euro van Ajax naar Shakhtar Donetsk. De Braziliaanse international bereidde zich met zijn nieuwe ploeggenoten in Turkije voor op de tweede seizoenshelft. Begin december ging de winterstop van de competitie in Oekraïne in. Shakhtar Donetsk keerde onlangs terug in Oekraïne. Komend weekeinde zou de nationale voetbalcompetitie hervat worden, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne lijkt dat niet te gaan gebeuren.