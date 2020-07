FA Cup: Arsenal verrast Manchester City en staat in finale

Arsenal, recordhouder met dertien Cupzeges, was dit seizoen in de Premier League twee keer geen partij voor Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola won beide duels met 3-0. Voor de club uit Londen is de FA Cup echter de kans om het teleurstellend verlopen seizoen toch nog wat glans te geven én de grootste kans om zich te plaatsen voor de Europa League. Arsenal won de FA Cup voor het laatst in 2017, toen Chelsea in de finale werd geklopt en City daarvoor in de halve finale met 2-1.

Hoewel Manchester City het meeste balbezit had, was Arsenal in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. De spelers van coach Mikel Arteta kwamen in de 19e minuut op voorsprong via Pierre-Emerick Aubameyang. De spits schoof een voorzet van Nicolas Pépé achter doelman Ederson. City met spelmaker Kevin de Bruyne zette daar weinig tegenover.

Na de rust werd Manchester gevaarlijker. Raheem Sterling kreeg twee goede kansen. Het doelpunt kwam echter aan de andere kant. Aubameyang werd in een counter weggestuurd met een lange pass van Kieran Tierney en de aanvaller uit Gabon passeerde de City-doelman opnieuw. Manchester City verhoogde de druk in de slotfase, maar de defensie van Arsenal gaf geen krimp. Zo wist Arsenal na zeven nederlagen op rij eindelijk weer eens van Manchester City te winnen.

In de finale wacht de winnaar van de andere halve finale die gaat tussen Manchester United en Chelsea. Die halve finale wordt zondag gespeeld. De finale is op 1 augustus op Wembley.