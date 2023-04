Oranje terugverwezen naar WK-kwalificatietoernooi na nederlagen tegen Zuid-Afrika

Nadat de ploeg van Ryan Cook zaterdag in Benoni met acht wickets was verslagen, kreeg een gehavend Oranje zondag in Johannesburg een geweldig pak slaag.

De Zuid-Afrikanen bleken aan bat veel te sterk voor de Nederlandse aanval (370/8), waarna Nederland voor 224 aan de kant werd gezet. De Afrikaanse sterbatsman Aiden Markram, goed voor maar liefst 175 runs, werd verkozen tot Man of the Match. Hij sloeg in zijn innings onder meer zeven ‘zessen’.

Geen De Leede

Oranje was verre van in de sterkste opstelling naar Zuid-Afrika afgereisd. Sterspeler Bas de Leede is geblesseerd, Roelof van der Merwe ontbrak wegens privéomstandigheden, Tim Pringle en Logan van Beek hadden clubverplichtingen in Nieuw-Zeeland terwijl ook sterkhouder Colin Ackerman ontbrak.

Die afwezigheid liet zich vooral in de Oranje-aanval gelden. De Zuid-Afrikanen lagen totaal niet wakker van de Nederlandse bowlers, die op Fred Klaassen na alle kanten werden opgeslagen.

Zimbabwe

Aangezien alleen de beste acht landen van de Super League zich rechtstreeks plaatsten voor het WK, heeft Oranje nog een kleine kans om zich via de achterdeur te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Daarvoor moet het deelnemen aan het kwalificatietoernooi in Zimbabwe, komende zomer. Er zijn in juli twee tickets te verdelen.

Dat zal een loodzware klus worden. Aan de ene kant, omdat het deelnemersveld sterk bezet zal zijn. En aan de andere kant omdat een aantal Oranje-spelers geen vrijaf zal krijgen van hun Engelse werkgevers. Zeker is wel dat De Leede mag meedoen aan de qualifier. Dat heeft de 23-jarige Voorburger in zijn contract bij de Engelse County Durham laten opnemen.