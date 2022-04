VIDEO Heerlijke goal vanaf de middenlijn in de MLS

Voetbal

Live Eredivisie: FC Twente op slag van rust naast Heracles

De Eredivisie kruipt dit weekeinde verder richting de apotheose. In de 31e speelronde zijn de ogen natuurlijk vooral gericht op Ajax en PSV. Het verschil tussen de koploper en de naaste achtervolger, dat onlangs de sterkste was in een onderling treffen in de bekerfinale, is slechts vier punten.