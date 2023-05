Badosa en vier speelsters uit top 20 in Rosmalen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Badosa en vier speelsters uit top 20 in vrouwentoernooi Rosmalen

10:12 uur De Spaanse Paula Badosa, de voormalig nummer 2 van de wereld, doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Zij is momenteel de nummer 35 op de mondiale ranglijst. In totaal staan er vier speelsters uit de top 20 op de deelnemerslijst.

Belinda Bencic is de hoogstgeplaatste speelster op de deelnemerslijst. Zij is momenteel de nummer 11 van de wereld. Ook Veronika Koedermetova, de mondiale nummer 12, komt naar het Autotron. Ljoedmila Samsonova uit Rusland en Victoria Azarenka uit Belarus zijn de andere twee speelsters uit de top 20. De komst van voormalig grandslamkampioene Azarenka was al aangekondigd, evenals de rentree van Bencic.

De Zweedse Rebecca Peterson is als nummer 87 van de wereld als laatste speelster direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Er zijn geen Nederlandse tennissters geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die zijn afhankelijk van een wildcard.

Het Libéma Open duurt van 10 tot en met 18 juni.

San Antonio Spurs heeft eerste keuze in NBA draft

08:29 uur De basketballers van San Antonio Spurs hebben zich verzekerd van de eerste keuze bij de aankomende NBA draft. Dat is door loting bepaald. Daardoor hebben de Spurs de mogelijkheid het grote talent Victor Wembanyama uit Frankrijk te contracteren.

De 19 jaar oude Wembanyama wordt beschouwd als een ware sensatie en kenners voorspellen hem een grote toekomst in het Amerikaanse basketbal. Bij de vorige keren dat de Spurs de eerste keuze hadden in de NBA draft contracteerden ze David Robinson (1987) en Tim Duncan (1997).

San Antonio Spurs eindigde onderaan in de Western Conference. De ploeg won slechts 22 van de 82 wedstrijden. In 2014 pakten de Spurs voor het laatst de titel in de NBA.

De NBA draft is op 22 juni, kort na de NBA Finals. Het principe van de NBA draft is bedoeld om de mindere ploegen de eerste keuze te geven bij het aantrekken van nieuwe talentvolle spelers, wat de gelijkwaardigheid van de teams ten goede moet komen.

Jokic neemt Nuggets bij de hand

07:24 uur De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA de leiding genomen in de eindstrijd van de play-offs van de Western Conference. De Nuggets wonnen tegen Los Angeles Lakers de eerste wedstrijd, in de eigen Ball Arena, met 132-126.

Nikola Jokic, tweevoudig MVP in de NBA, maakte in het eerste duel van de ontmoeting direct zijn status waar. De sterspeler van de Nuggets kwam tot 34 punten, 21 rebounds en 14 assists. De 28-jarige Jokic kreeg steun van onder anderen Jamal Murray, die tot 31 punten kwam. Aan de zijde van de Lakers was Anthony Davis goed voor 40 punten en LeBron James nam er 26 voor zijn rekening.

De thuisploeg stond in het derde kwart met 21 punten voor, maar in de slotfase werd het nog even spannend na een inhaalrace. Met nog ruim een minuut op de klok stond het zowaar 129-126. In de absolute slotfase gaven de Nuggets het niet meer weg en maakten ze nog 3 punten.

„In de eerste helft waren we heel erg goed. We controleerden de wedstrijden, eigenlijk alles. Maar in de tweede helft verloren we de controle. Al maakt het in deze tijd niet uit of je nou met 1 punt verschil wint of met een verschil van 20 punten, een overwinning is een overwinning”, zei Jokic.