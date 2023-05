Nadal deelt donderdag beslissing over deelname Roland Garros

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nadal maakt donderdag bekend of hij deelneemt aan Roland Garros

20.23 uur: Rafael Nadal maakt donderdagmiddag bekend of hij aan Roland Garros deelneemt. Dat heeft een woordvoerder van de Spaanse tennisser bekendgemaakt.

Nadal bezoekt donderdagmiddag zijn tennisschool in Mallorca. De 36-jarige Spanjaard staat sinds januari aan de kant met een heupblessure. Hij meldde zich onlangs ook af voor de toernooien van Barcelona, Madrid en Rome. Veel tennissers bereiden zich daar voor op het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Nadal won Roland Garros veertien keer. Het belangrijkste toernooi op gravel begint op 28 mei in Parijs.

Middenvelder Milner vertrekt transfervrij bij Liverpool

19.33 uur: James Milner neemt aan het einde van het seizoen transfervrij afscheid van Liverpool. De 37-jarige middenvelder krijgt na acht jaar geen nieuw contract meer bij de huidige nummer 5 van de Premier League.

Roberto Firmino, Naby Keita en Alex Oxlade-Chamberlain vertrekken eveneens transfervrij bij Liverpool. Milner debuteerde op 16-jarige leeftijd in het shirt van Leeds United in de Premier League. Hij speelde tot dusver 617 duels in de hoogste voetbalklasse van Engeland. Alleen veldspelers Gareth Barry (652 duels) en Ryan Giggs (632) speelden meer wedstrijden dan Milner in de Premier League.

Volgens veel Engelse media wil Brighton & Hove Albion de transfervrije Milner graag inlijven.

KNVB ontvangt topvrouw FIFA om over OneLove te praten

16.55: De KNVB krijgt hoog bezoek. Fatma Samoura, de secretaris-generaal van wereldvoetbalbond FIFA, arriveert woensdagavond in Nederland. De 60-jarige Senegalese bezoekt donderdag onder meer de Brabantse amateurvereniging VV Nijnsel, waar de beker van het WK voor vrouwen van komende zomer een dag te zien is voor het publiek. Samoura zit in Den Haag op de tribune bij de bekerfinale tussen de vrouwenteams van PSV en FC Twente. Ze gaat ook met de KNVB-leiding in gesprek over het ’bid’ van Nederland, België en Duitsland voor de organisatie van het WK 2027 én ze praat over de OneLove-actie.

De KNVB en enkele andere Europese bonden hopen dat hun nationale teams komende zomer op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland wél met de OneLove-band kunnen spelen, die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Het was de bedoeling dat enkele Europese teams - waaronder het Nederlands elftal - eind vorig jaar op het WK voor mannen in Qatar ook die band zouden dragen. De FIFA dreigde vlak voor de eerste wedstrijd echter dat aanvoerders in dat geval een gele kaart zouden krijgen. De actie werd daarom onder luid protest afgeblazen.

„We voeren hier nu een heel constructieve dialoog over met de FIFA”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. „We hebben eerder in Parijs een stevig gesprek gehad met voorzitter Gianni Infantino en hier tijdens het congres in Rwanda weer over gepraat. We gaan dat de komende dagen met Fatma Samoura weer doen. We hopen op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.”

De Jong ziet het als „een positief signaal” dat Samoura naar Nederland komt om te praten. „Ze zoeken ons op over dit onderwerp. Na Qatar hebben we gezegd: dit nooit weer, we kunnen allemaal beter dan dit. Wij hebben dingen geleerd, maar de FIFA ook, zo blijkt uit de signalen die ze geven. We hebben allemaal hetzelfde doel: inclusiviteit en het voetbal ’open’ maken voor iedereen.”

Nederland gaat vijf stadions voordragen voor WK vrouwen 2027

16.15: Nederland gaat bij de wereldvoetbalbond FIFA vijf stadions voordragen voor de wedstrijden van het WK voor vrouwen in 2027. Daarvan worden er vier gebruikt als Nederland samen met Duitsland en België daadwerkelijk de organisatie van het toernooi krijgt toegewezen. Duitsland en België krijgen in dat geval beide drie speelsteden, vertelde secretaris-generaal Gijs de Jong van voetbalbond KNVB tijdens een bijeenkomst in Zeist.

De FIFA eist dat de WK-wedstrijden worden gespeeld in stadions waarin minimaal 20.000 toeschouwers passen. „We hebben dus alle stadions in Nederland aangeschreven die hieraan voldoen”, aldus De Jong. „Alleen Utrecht heeft publiekelijk aangegeven niet mee te doen.” De Jong hoopt dat ook stadions als de Johan Cruijff ArenA, De Kuip en het Philips-stadion gebruikt kunnen worden tijdens het WK.

Voor de finale eist de FIFA een minimale capaciteit van 65.000 bezoekers. „Dat betekent eigenlijk automatisch dat die naar Duitsland gaat, omdat alleen daar stadions zijn met een dergelijke capaciteit”, aldus De Jong, die hoopt dat voor de openingswedstrijd de eisen wat minder streng zijn. „Het wordt een aardige puzzel. We willen natuurlijk sowieso dat de teams van Nederland, België en Duitsland al hun groepswedstrijden in eigen land spelen.”

De KNVB was in eerste instantie van plan was het WK zelf te organiseren, maar riep na de uitbreiding van het deelnemersveld van 24 naar 32 landen de hulp in van België en Duitsland. De buurlanden willen een compact toernooi organiseren, waarbij teams en supporters per trein kunnen reizen. De beoogde speelsteden in Duitsland liggen daarom allemaal in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan het zuidoosten van Nederland.

„We schatten in dat we in totaal tien stadions nodig hebben. Met de Belgen en Duitsers hebben we afgesproken dat wij de coördinerende partij zijn”, aldus De Jong. „Zij mogen vier stadions aanleveren, waarvan er drie gebruikt worden. Wij melden er vijf aan, waarvan er vier gebruikt worden.” De FIFA heeft beslist uiteindelijk welke steden dat zijn.

Nederland, België en Duitsland stuurden woensdag een ondertekend contract naar de FIFA, waarin ze officieel hun kandidatuur bevestigen. Ze hebben tot 8 december de tijd om een uitgebreid ’bidbook’ in te leveren met alle plannen, de beoogde speelsteden en een financiële onderbouwing. De 211 landen die zijn aangesloten bij de FIFA, beslissen op 17 mei 2024 waar het WK van 2027 wordt gehouden. De concurrentie komt van Brazilië, Zuid-Afrika en een gecombineerd ’bid’ van de Verenigde Staten en Mexico.

Trainer Xabi Alonso blijft Bayer Leverkusen voorlopig trouw

16.04: Trainer Xabi Alonso vindt het nog te vroeg voor een vertrek bij Bayer Leverkusen. „Ik blijf hier. Ik ben blij met mijn spelers en deze club”, zei hij op een persconferentie voor het thuisduel van donderdag met AS Roma in de halve finales van de Europa League.

Alonso is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Hij verliet vorige zomer het tweede elftal van Real Sociedad voor de Duitse club, waar ook de Nederlanders Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven onder contract staan.

Alonso werd door veel buitenlandse media in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer bij Tottenham Hotspur. Ook coach Arne Slot van Feyenoord zou op het lijstje van de beleidsmakers van de club uit Londen staan. Alonso staat nog tot medio 2024 bij Bayer Leverkusen onder contract.

Bayer Leverkusen verloor vorige week de uitwedstrijd tegen AS Roma met 1-0.

Voetbalclub PEC Zwolle neemt Fontana mee naar de Eredivisie

14.36: Voetbalclub PEC Zwolle heeft ook volgend seizoen in de Eredivisie de beschikking over middenvelder Anthony Fontana. De 23-jarige Amerikaan tekende een nieuw contract voor twee jaar met een optie voor een extra seizoen.

Fontana trainde vanaf februari mee in Zwolle en tekende een maand later een contract tot het einde van het huidige seizoen. „Het doet me goed dat ik mij de afgelopen weken heb kunnen laten zien aan de trainersstaf. Zij hebben het vertrouwen in mij uitgesproken en daar is dit contract een resultaat van”, verklaarde Fontana.

Bekijk de tweet hier. Tekst gaat verder na de tweet:

Technisch directeur Marcel Boudesteyn zag ook dat de Amerikaan een goede indruk had gemaakt. „Het was voor Anthony zeker niet makkelijk om middenin het seizoen aan te sluiten bij onze selectie, maar hij heeft zich uitstekend staande gehouden. Komende zomer kan hij vanaf dag 1 van de voorbereiding meedoen en zichzelf laten zien”, aldus Boudesteyn.

PEC Zwolle staat met nog één speelronde te gaan op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg staat gelijk in punten met koploper Heracles Almelo, maar heeft een minder doelsaldo. De promotie naar de Eredivisie is al wel zeker.

Juventus-icoon Bonucci stopt na volgend seizoen

14.08: Clubicoon Leonardo Bonucci van Juventus heeft zijn afscheid aangekondigd. De 36-jarige Italiaan beëindigt in de zomer van 2024 zijn professionele carrière. De verdediger speelde onlangs zijn vijfhonderdste officiële wedstrijd voor Juventus.

Bonucci kwam voor de vijfhonderdste keer in actie tijdens de eerste halve finale van de Europa League tegen Sevilla (1-1). De routinier is de zesde speler in de clubhistorie die de mijlpaal heeft bereikt. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Gaetano Scirea, Giorgio Chiellini en Giuseppe Furino gingen hem voor.

Bekijk hier de video waarin Bonucci zijn afscheid aankondigt. Tekst gaat verder na de video:

Bonucci verdeelde zijn wedstrijden over twee periodes in Turijn. Hij debuteerde bij Juventus in 2010, waarna hij in 2017 naar AC Milan vertrok. Een jaar later keerde hij echter al terug naar het Allianz Stadium. In totaal veroverde hij acht landstitels en vier nationale bekers met Juventus. Hij speelde in Italië ook voor Internazionale, Treviso, Pisa en Bari.

Bonucci was eveneens jarenlang een vaste waarde bij het Italiaanse elftal. De centrale verdediger speelde 120 interlands en won met zijn land het EK van 2020. Hij maakte tijdens de finale tegen Engeland een van zijn acht treffers in het shirt van de nationale ploeg.

Keniaanse wereldrecordhouder 10 kilometer test positief op verboden middel

13.13 uur: De Keniaanse atleet Rhonex Kipruto heeft positief getest op een verboden middel. De wereldrecordhouder op de 10 kilometer is voorlopig geschorst, meldt de integriteitsunit van de atletiek (AIU).

De 23-jarige Kipruto verbeterde in januari 2020 het record op de 10 kilometer. Hij zette bij wedstrijden in het Spaanse Valencia 26.24 op de klok. Bij de WK in Doha een jaar eerder veroverde hij een bronzen medaille.

Koeman reikt prijzen uit tijdens Kampioensdiner eerste divisie

12.58 uur: Ronald Koeman reikt dit jaar de prijzen uit van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De bondscoach van Oranje zal de zogenaamde ’Gouden Kampioensschilden’ uitdelen tijdens het Kampioensdiner op 24 mei in Veghel.

„De Keuken Kampioen Divisie kent ieder seizoen vele smaakmakers. Het verleden wijst uit dat onze spannende competitie een springplank kan zijn voor talent naar uiteindelijk zelfs het Nederlands elftal”, verklaarde Marc Boele, algemeen directeur Coöperatie Eerste Divisie.

Er worden tijdens het programma prijzen uitgereikt aan de kampioensploeg, de speler van het jaar, de topscorer, de beste trainer, de beste keeper en het grootste talent.

Voor de prijs van de beste speler van het seizoen zijn onder anderen Thomas van den Belt (PEC Zwolle), Dylan Vente (Roda JC) en Emil Hansson (Heracles Almelo) genomineerd. Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Romain Matthys (MVV Maastricht), Michael Brouwer (Heracles Almelo) en Nordin Bakker (Almere City FC) mogen hopen op de prijs voor de beste keeper.

Badosa en vier speelsters uit top 20 in vrouwentoernooi Rosmalen

10:12 uur De Spaanse Paula Badosa, de voormalig nummer 2 van de wereld, doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Zij is momenteel de nummer 35 op de mondiale ranglijst. In totaal staan er vier speelsters uit de top 20 op de deelnemerslijst.

Belinda Bencic is de hoogstgeplaatste speelster op de deelnemerslijst. Zij is momenteel de nummer 11 van de wereld. Ook Veronika Koedermetova, de mondiale nummer 12, komt naar het Autotron. Ljoedmila Samsonova uit Rusland en Victoria Azarenka uit Belarus zijn de andere twee speelsters uit de top 20. De komst van voormalig grandslamkampioene Azarenka was al aangekondigd, evenals de rentree van Bencic.

De Zweedse Rebecca Peterson is als nummer 87 van de wereld als laatste speelster direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Er zijn geen Nederlandse tennissters geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die zijn afhankelijk van een wildcard.

Het Libéma Open duurt van 10 tot en met 18 juni.

Jokic neemt Nuggets bij de hand

07:24 uur De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA de leiding genomen in de eindstrijd van de play-offs van de Western Conference. De Nuggets wonnen tegen Los Angeles Lakers de eerste wedstrijd, in de eigen Ball Arena, met 132-126.

Nikola Jokic, tweevoudig MVP in de NBA, maakte in het eerste duel van de ontmoeting direct zijn status waar. De sterspeler van de Nuggets kwam tot 34 punten, 21 rebounds en 14 assists. De 28-jarige Jokic kreeg steun van onder anderen Jamal Murray, die tot 31 punten kwam. Aan de zijde van de Lakers was Anthony Davis goed voor 40 punten en LeBron James nam er 26 voor zijn rekening.

De thuisploeg stond in het derde kwart met 21 punten voor, maar in de slotfase werd het nog even spannend na een inhaalrace. Met nog ruim een minuut op de klok stond het zowaar 129-126. In de absolute slotfase gaven de Nuggets het niet meer weg en maakten ze nog 3 punten.

„In de eerste helft waren we heel erg goed. We controleerden de wedstrijden, eigenlijk alles. Maar in de tweede helft verloren we de controle. Al maakt het in deze tijd niet uit of je nou met 1 punt verschil wint of met een verschil van 20 punten, een overwinning is een overwinning”, zei Jokic.