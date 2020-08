’Tom Dumoulin bij Tour-favorieten; met Steven Kruijswijk hopen op wonder’

Tom Dumoulin, met in zijn kielzog Julian Alaphilippe Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Gaat Steven Kruijswijk de Tour de France halen? Dat is de grote vraag die binnen Jumbo-Visma leeft. Merijn Zeeman liet weten dat het een race tegen de klok wordt met de 33-jarige Brabander. „Het is met Steven hopen op een wonder”, aldus de sportief manager, die wel verheugd is met het herstel van Primoz Roglic en over de imposante vormgroei van Tom Dumoulin, die het beoogde supertrio completeert. „Zoals wij het zien behoort Tom tot de Tour-favorieten.”