EK hockey: titel verschaft ruimte in bomvol olympisch seizoen

En dat kan alleen door in Duitsland beslag te leggen op de Europese titel. Bij ieder ander resultaat worden de Oranje-teams doorverwezen naar een tijdrovend olympisch kwalificatietoernooi in een seizoen waar het programma van zowel de nationale teams als de Hoofdklasseclubs traditioneel in elkaar gepropt zijn.

Het levert doorgaans een getouwtrek op tussen de nationale coaches en de clubcoaches. Nu al is bekend dat zowel Van Ass als Delmee vaker dan ooit de beschikking wil hebben over hun spelers. Januari is de maand waarin de nationale selecties graag op trainingskamp gaan, maar een olympisch kwalificatiemoment komt in dat geval wel heel slecht uit.

De bewuste qualifiers worden op twee verschillende locaties gespeeld en worden gespeeld van 13 tot en met 21 januari. Valencia vormt het decor van de ’Europese’ editie. Op beide kwalificatietoernooien zijn drie tickets te verdelen.

De mannen van Delmee wachten op het EK een zwaardere opgave dan de vrouwen. Het complete podium van het in januari afgewerkte WK in India is present in Mönchengladbach: wereldkampioen Duitsland, runner-up België en Nederland. Oranje zit bij Duitsland in de poule.

Kleine valkuil voor hockeyvrouwen

Voor de Nederlandse vrouwen is voor de groepsfase een kleine valkuil gegraven. De ploeg van Van Ass is in de poule ingedeeld met België, de ploeg van de Nederlandse coach Raoul Ehren die steeds meer tegen de wereldtop aanschurkt, en het onvoorspelbare Spanje. Het is voor de eerste keer sinds 2005 dat de Oranje-vrouwen een eindronde spelen zonder Eva de Goede of Lidewij Welten in de selectie.

Bij de mannen debuteren de talenten Duco Telgenkamp (Kampong) en Floris Middendorp (Amsterdam) op een groot toernooi. Middendorp werd te elfder ure opgeroepen omdat Rotterdam-aanvaller Tjep Hoedemakers op de laatste training voor de start van het EK een hamstringblessure opliep.